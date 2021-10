Toprak Razgatlioglu won afgelopen zaterdag de eerste race op het circuit van Portimao en voert de Superbike-wereldtitelstrijd aan met een flink gat naar Jonathan Rea. Eerder dit jaar werd hij al in verband gebracht met Yamaha in de MotoGP. Aan dat verhaal kwam een eind toen bekend werd dat Razgatlioglu voor twee seizoenen had bijgetekend in het WSBK.

Maar het MotoGP-vlammetje is nog niet gedoofd. Zo heeft Yamaha-teambaas Paul Denning al eens gezegd dat hij een overstap mooi zou vinden. De piloot zelf deed daar bij de vorige ronde van het Superbike-kampioenschap, in Jerez, nog een schepje bovenop. Razgatlioglu verklapte tijdens een interview met de officiële WSBK-site dat hij een test met de M1 heeft aangeboden gekregen van Yamaha. Hij mag de Grand Prix-machine aan het einde van het seizoen uitproberen. Waar en wanneer is nog niet bekend.

"Normaal zou het plan zijn om voor het raceweekend in Indonesië [19-21 november] te gaan testen", aldus Razgatlioglu. "Maar mij maakt het eigenlijk niet uit wanneer de test is, voor mij is dit jaar heel belangrijk. Er zijn veel momenten om de machine eens aan de tand te kunnen voelen. We zullen zien. Ik focus mij nu op mijn werk [in het WSBK] en wellicht dat ik daarna de MotoGP-machine ga uitproberen."

Yamaha heeft de rijders voor de MotoGP-fabrieksstal vastgelegd: Fabio Quartararo en Franco Morbidelli. Voor het nieuwe Yamaha RNF-satellietteam [het huidige SRT Petronas] wordt nog gezocht naar een piloot voor naast Andrea Dovizioso, die reeds is bevestigd. Moto3-rijder Darryn Binder lijkt eveneens kans te maken op het zitje van Valentino Rossi, die er na dit seizoen een punt achter zet.

Razgatlioglu benadrukt dat ook al mocht hij dadelijk de Superbike-titel winnen, hij volgend jaar niet overstapt naar de MotoGP. "Ik blijf hier [in het WSBK], want ik sta gewoon nog twee jaar onder contract." De 24-jarige Turk heeft het bovendien erg naar zijn zin in het kampioenschap. "Ik houd van de Superbike-paddock, ben er geboren. Dit jaar en volgend jaar ben ik hier."