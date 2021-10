De veiligheid in de juniorklassen in de motorsport kwam vorige week al onder een vergrootglas te liggen na de dood van de 15-jarige World Supersport 300-rijder Dean Berta Viñales. Afgelopen weekend ging het ook in de Moto3 vreselijk mis. Na een crash van Filip Salac kwam de rode vlag, waarna de wedstrijdleiding besloot om de race te hervatten met een sprintrace van vijf ronden. Na drie ronden kwam er opnieuw een code rood: Tech3-rijder Deniz Öncu sneed Jeremy Alcoba de pas af op het achterste rechte stuk, raakte daarbij diens voorband en veroorzaakte daarmee de valpartij van de Spanjaard. Zijn motor kwam in het pad van WK-leider Pedro Acosta en Andrea Migno, die allebei werden gelanceerd en hard ten val kwamen.

Alle rijders bleven ongedeerd, maar de organisatie besloot dat er ingegrepen moest worden. Öncu werd daarom voor twee races geschorst. Rossi schaart zich achter dat besluit, omdat hij meent dat de veiligheidssituatie in de Moto3 “niet onder controle” is. “Het gaat mij niet om Öncu of een andere rijder, maar ik vind de straf terecht. Ze moesten iets doen. Dat hij twee races thuis moet zitten is het minimum, ze moeten een serieus punt maken omdat de situatie in mijn ogen totaal niet onder controle is”, vertelde de negenvoudig wereldkampioen. Tegelijkertijd is hij ook kritisch op het besluit van de wedstrijdleiding om de race na de eerste rode vlag te hervatten met een sprintrace over vijf ronden.

“Ik denk dat ze een fout hebben gemaakt door de Moto3 te herstarten voor vijf ronden. Dat is te gevaarlijk, het is een soort Russische roulette. Buiten dat bewoog Öncu op het rechte stuk terwijl hij weet dat een andere rijder naast hem zit. Toch snijdt hij er voorlangs. Dat was in potentie een dodelijk ongeval en ik maakte me zorgen om iedereen. Acosta had een angstaanjagende crash en ze hebben geluk dat er niets is gebeurd. Maar ze moeten vanaf het begin een serieus punt maken bij deze jonge coureurs. De situatie moet veranderen voordat er nog iets gebeurt, want motorracen is te gevaarlijk voor dergelijk gedrag op het circuit. Je moet je veiligheid en die van je rivalen respecteren. Dat is belangrijker dan een positie winnen, want je speelt met de levens van jonge jongens en het heeft potentie om op een ramp uit te lopen.”

"Andere afloop op smaller circuit"

Ook bij Ducati-rijder Jack Miller zat de schrik er goed in na het incident in de Moto3-race. Hij is het eens met Rossi en is bovendien blij dat het incident gebeurde op een breed circuit als het Circuit of the Americas. “Dat was niet ongelukkig, het was schaamteloos bewegen op het rechte stuk. Deze onzin zien we al het hele jaar. Barcelona was dit jaar een voorbeeld van een race waarbij het hart in mijn keel klopte vanwege dit soort acties op het rechte stuk. Nu was het echt heel, heel slecht”, aldus Miller.

“Ik ben echt heel blij dat iedereen ongedeerd was, vooral Acosta en Migno die onschuldige slachtoffers waren van de hele situatie. Zij probeerden als normale mensen een slipstream te pakken en dan raken de idioten ervoor elkaar, waardoor midden op het rechte stuk een motor achterblijft. We mogen van geluk spreken dat dit hier in Texas gebeurde, waar je een Boeing 747 kan laten landen op het rechte stuk. Zo breed is het. Daardoor konden andere jongens uitwijken, maar ik denk dat het in Jerez heel anders was afgelopen. Het feit dat ze nog twijfelden over het herstarten van de race was stompzinnig.”