Mir toont onbegrip voor straf na clash met Miller in Amerika

Jack Miller en Joan Mir vochten in de slotfase van de race op het Circuit of the Americas om de zesde plaats in de wedstrijd toen de Suzuki-rijder in bocht 15 zijn machine brutaal aan de binnenzijde posteerde om Miller een hak te zetten. Samen vlogen ze naar buiten, waardoor Enea Bastianini de kans kreeg om onderdoor te komen. De Avintia-rijder pakte zodoende de zesde plek. De FIM MotoGP-stewards besloten Mir na afloop een plek terug te zetten als straf voor de – in hun ogen – onbesuisde actie.

Het was niet de eerste keer dat Mir en Miller elkaar dit seizoen tegenkwamen. Miller verklaarde “de tel kwijt te zijn” terwijl Mir de MotoGP-stewards verweet dat ze eerder dit jaar geen straf uitdeelden toen Miller hem een keer aan de kant zette. De MotoGP-wereldkampioen van 2020 bood direct na de race zijn excuses aan bij Miller, maar was van mening dat hij niet echt een andere optie had dan de aanval te kiezen omdat de Australiër “vreemde lijnen” reed.

“Ik wil mijn excuses aanbieden, ik wil liever niemand raken bij een inhaalactie”, reageerde Mir op een vraag van Motorsport.com. “Dat ten eerste. Ik had grote problemen met de acceleratie, ik kon moeilijk inhalen. Maar hij was wel langzamer dan ik en ik moest tot de laatste ronden wachten om wat te ondernemen. Ik kon in de eerste sector een goede actie doen en pakte hem, maar hij vlamde me op het rechte stuk weer voorbij en zat ik er weer een paar tienden achter. Daarna verdedigde hij gewoon. Hij dacht niet aan het rijden, hij gooide gewoon steeds het gat direct. Dat was een beetje vreemd.”

Waren de stewards op vakantie?

Mir zag geen andere optie dan de aanval in te zetten op het krappe en langzame gedeelte: “Dat is een goede bocht om in te halen en ik koos voor de binnenkant. Hij gooide de deur dicht en ik had niet gedacht dat hij zo’n krappe lijn zou maken. Ik raakte de kerbstone om hem te ontwijken, maar ik raakte hem. Gelukkig bleven we overeind. Ik begrijp alleen niets van de straf. Ik begrijp niet waarom ik gestraft word. Als dit niet meer mag, dan kun je niet meer inhalen. Dan hoef je niets meer te proberen. Dat is toch de essentie van de racerij? De stewards waren waarschijnlijk op vakantie want wat mij eerder dit jaar met Jack gebeurde was net zo erg. Ik respecteer de beslissing van de stewards niet.”