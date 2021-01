Espargaro verwacht veel zenuwen voor eerste MotoGP-test met Honda

Na vier jaar KTM, waarin hij het merk aan zes podiumplaatsen hielp, verruilt Pol Espargaro de Oostenrijkse fabrikant voor een avontuur bij Honda. Daar neemt hij bij het fabrieksteam plaats op de motor naast Marc Marquez. Vooralsnog heeft de Spanjaard nog geen meters kunnen maken op de RC213V, want de traditionele test in Valencia in november ging vanwege het coronavirus niet door. COVID-19 zorgde er bovendien voor dat de MotoGP in februari niet kan testen in Maleisië, waardoor de test van komende maart in Qatar zijn eerste kennismaking wordt met de Honda-motorfiets.

Dat zorgt nu al voor zenuwen, zo gaf Espargaro toe in een interview dat Honda vrijgaf. “Ik weet nu al dat ik super nerveus zal zijn, dat ik ga trillen en ik denk ook dat ik de nacht van tevoren niet zal slapen”, vertelde hij. “Dit is een hoofdstuk in mijn leven dat ik altijd geprobeerd heb om mij in te beelden. Ik kijk heel erg uit naar het moment dat ik voor het eerst op de motor stap, ik denk dat het een moment wordt dat ik de rest van mijn leven zal onthouden en ik wil er heel erg van genieten.”

Bij de fabrieksformatie van Honda is Espargaro de vervanger van Alex Marquez, die door de fabrikant bij LCR Honda wordt gestald. In Marc Marquez treft de Moto2-wereldkampioen van 2013 een oude rivaal, met wie hij in de lagere categorieën een verbeten strijd uitvocht. De samenwerking met de zesvoudig MotoGP-kampioen was voor Espargaro een van de voornaamste redenen om bij Honda te tekenen. “In de lagere categorieën heb ik jaren met Marc gevochten en ik had heel veel plezier. Door race na race met hem te strijden ben ik gegroeid tot de rijder die ik tegenwoordig ben”, geeft hij toe. “Als je strijdt met een van de beste rijders ter wereld, verbeter je jezelf ook sneller. De beste manier om jezelf te verbeteren is om naast iemand te rijden die even goed is als jij of zelfs beter is. Daarom ben ik verkast, ik wil mijn niveau vergelijken met Marc, die absoluut een van de besten op de grid is.”