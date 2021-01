Rainey: Schwantz krijgt niet genoeg erkenning voor titel in 1993

De rivaliteit tussen Rainey en Schwantz is een van de meest iconische uit de geschiedenis van het 500cc-tijdperk in de Grand Prix-racerij. Van 1990 tot 1992 won Rainey de wereldtitel op de Yamaha. Schwantz was vervolgens in 1993 de sterkste. Beide coureurs wonnen dat jaar elk vier races, Schwantz stond in de eerste negen races op het podium. Drie races voor het eind van het seizoen kwam de carrière van Rainey tot een tragisch einde. De Amerikaan raakte verlamd na een crash op het circuit van Misano. In een exclusief interview vertelde Rainey wat hij moest doen om Schwantz de baas te blijven, maar ook hoe hij ontdekte dat de Texaan altijd maar sterker werd. Rainey is van mening dat Schwantz daarvoor niet voldoende erkenning krijgt.

“Ik wilde dat hij op zou geven, ik wilde hem zo vaak mogelijk verslaan zodat hij mij niet kon verslaan. Dat was voor mij echt een manier van werken”, verklaarde Rainey in gesprek met Motorsport.com. “Ik reed het kampioenschap om te winnen, maar ik deed ook m’n best om in het hoofd van Kevin te kruipen. Ik wist dat hij een grote bedreiging kon worden als hij alles op een rijtje zou krijgen en constant zou kunnen rijden. Ik behandelde Kevin zoals ik mijn teamgenoten behandelde. De eerste die ik moest verslaan was mijn teamgenoot, maar daarna was Kevin de volgende. Ik wist dat ik mijn teamgenoten kon verslaan, ik moest er in ieder geval altijd voor eindigen. Dat kon ik de motor niet de schuld geven als mijn teamgenoot voor me zat. Ik zag hoe ik mijn teamgenoten van de wijs kon brengen als ik altijd maar sneller was tijdens de tests. Dat is wat ik ook probeerde bij Kevin, maar hij was waanzinnig sterk. Hij werd beter en beter naarmate we meer tegen elkaar reden. Uiteindelijk kreeg hij in 1993 alles op een rij en deed hij het geweldig. Ik denk niet dat mensen hem genoeg erkenning geven voor dat seizoen dat hij destijds reed.”