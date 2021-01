Oud-wereldkampioen Jan de Vries (77) overleden

De Vries kwam aan het eind van de jaren ’60 en begin van de jaren ’70 met een Van Veen Kreidler uit in de Grands Prix en hij deed dat behoorlijk succesvol. Tijdens de TT van Assen in 1969 maakte De Vries zijn debuut en dat smaakte naar meer. Een jaar later reed hij nagenoeg het volledige kampioenschap en scoorde hij zijn eerste overwinning. In zijn topjaren vocht De Vries beklijvende duels uit met Grand Prix-legende Angel Nieto. In twee gevallen wist hij de Spanjaard te verslaan. In 1971 deed De Vries dat door maar liefst vijf races te winnen, hetgeen hem ook de hoogste onderscheiding van de Nederlandse motorsportwereld opleverde (Hans de Beaufort-beker). Dat jaar kruiste hij ook de degens met de Britse legende Barry Sheene, die ook in de lichtste klasse van het Grand Prix-kampioenschap uitkwam.

Toch zal het seizoen 1972 de meeste mensen bijgebleven zijn. Dat jaar vochten De Vries en Nieto een fantastisch duel uit om de wereldtitel. Aan het eind van het seizoen hadden de beide heren evenveel punten, overwinningen en podiums gescoord. Deze uitzonderlijke situatie werd uiteindelijk opgelost door alle eindtijden van de races bij elkaar op te tellen. Hierdoor ging de wereldtitel uiteindelijk toch naar Nieto.

In 1973 revancheerde De Vries zich door opnieuw vijf races te winnen, de wereldtitel ging weer mee naar Friesland. Hij legde de basis voor die wereldtitel opnieuw in Italië, waar De Vries altijd zeer succesvol was. Hij won de Nations Grand Prix op Italiaanse bodem maar liefst vier keer. Daar staat tegenover dat De Vries nooit tijdens de TT van Assen op de hoogste trede plaats mocht nemen. Maar liefst drie keer eindigde hij als tweede in zijn thuisrace.

Met een totaal van 14 overwinningen en 27 podiumplekken is De Vries na zijspancoureur Egbert Streuer nog altijd de meest succesvolle Grand Prix-coureur van ons land. Na zijn actieve carrière ging De Vries als monteur aan de slag en sleutelde hij zelfs enige tijd aan de machine van zijn voormalig rivaal Nieto. Die haalde in 1975 nog een wereldtitel binnen en deed dat met de Van Veen Kreidler.

Vorig jaar kwam De Vries nog eenmaal in actie op het TT Circuit van Assen. Hij reed op de dag dat de TT gehouden zou worden nog een ereronde op zijn Kreidler. De Vries overleed op donderdag 14 januari in zijn woonplaats Purmerend aan een acute hartstilstand, zo meldt Racesport.