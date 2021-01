Suzuki 'sterker verenigd' door het vertrek van Brivio

Suzuki maakte vorige week bekend dat Brivio na acht jaar bij het team vertrekt om aan de slag te gaan bij Alpine F1. Suzuki zal, zoals Motorsport.com eerder al kon melden, geen vervanger aanstellen voor Brivio. Het team vangt het vertrek van de manager met de eigen mensen op. In een interview van Suzuki zegt Sahara dat de liefde van het personeel voor het merk overeind zal blijven na het vertrek van Brivio. Hij verwacht ook niet dat de voorbereiding op het komende seizoen beïnvloed wordt. “Het kwam voor iedereen als een schok toen Davide het team op de hoogte stelde”, zei Sahara. “Maar het duurde niet lang voordat we onze focus gericht hebben op het vinden van een oplossing. We zijn als team sterk verenigd, we houden allemaal van dit merk, dit team en we geven 150 procent om de nieuwe uitdagingen aan te gaan. Wat mij betreft heeft dat helemaal geen effect. We zullen werken zoals we dat altijd gedaan hebben, zeker nu we ook een kampioenschap gewonnen hebben. Onze houding is niet veranderd, we willen met onze sterke rijders weer vechten voor de wereldtitel.”

Brivio stond vanaf 2013 aan het roer bij Suzuki en bracht het merk in 2015 terug in de MotoGP. Vorig seizoen haalde het team met Joan Mir haar eerste wereldtitel in twee decennia. Zowel Mir als Alex Rins hebben Brivio via social media bedankt voor zijn rol in het begin van hun MotoGP-carrière. De Italiaan speelde een belangrijke rol in het promoveren van jong talent bij Suzuki. Het vertek van Brivio zal weinig invloed hebben op de coureurs, denkt Sahara: “Dit zal geen invloed hebben op de rijders in het kampioenschap. We zijn al kampioen en hebben twee geweldige rijders met veel talent. Ze weten hoe ze met problemen om moeten gaan, ze presteren goed onder druk. Ik ben wat dat betreft niet bezorgd. Ze zijn beide heel professioneel en ze zijn klaar voor het kampioenschap in 2021.”