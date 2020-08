Espargaro: Aanrijding was 'win-winsituatie' voor Zarco

Espargaro’s weekend in Tsjechië verliep ongelukkig. Tijdens de kwalificatie negeerde hij een gele vlag die hij naar eigen zeggen “niet had kunnen zien” en werd teruggezet naar de zesde plaats. Tijdens de race stond Espargaro er goed voor tot hij in de tiende ronde in contact kwam met Zarco en crashte. Volgens Espargaro - wiens teamgenoot Brad Binder zegevierde - was de aanrijding een ‘win-win’ voor Zarco omdat hij naar het podium kon. De Spanjaard noemde de straf die zijn voormalig teamgenoot kreeg (een long lap penalty) een grap. “De crash ging precies zoals je ‘m gezien hebt”, verklaarde Espargaro. “Ik sneed [de eerste bocht] aan en hij had het contact kunnen voorkomen, maar dat wilde hij niet. Hij ging op ’t gas en kwam gewoon op m’n lijn. Het was een win-win voor hem. Hij reed mij uit de wedstrijd en hij hoefde alleen maar door de long lap. Dat is op dit circuit een grap. En toen reed hij alsnog naar het podium. Uiteindelijk had ik voor hem moeten zitten en dan had hij het podium niet gehaald. Ik wil er nu verder niet over praten, ik ben veel te heetgebakerd.”

Zarco ging in de veertiende ronde door de zogenaamde ‘long lap’ en slaagde erin de derde plaats succesvol te verdedigen. De Avintia-rijder accepteerde de straf, maar dacht dat Espargaro hem wel zag: “Met de regels die we hebben is het wel eerlijk denk ik”, verklaarde Zarco. “Ik had gedacht dat, toen hij wijd ging, hij niet zover naar binnen zou komen. Er was ruimte, maar ik zat al ver naar binnen. Uiteindelijk zou hij me wel zien. Maar toen was er contact, hij had me blijkbaar toch niet gezien. In de race zijn dit zaken die je moet proberen en je hebt niet altijd een grote marge om iemand in te halen. Hij is erg sterk in het remmen en kan hard door de bochten. Het is niet makkelijk om hem in te halen. Dat is ook waarom hij zo wijd ging in die bocht.”

Het management Ducati was ziedend na de beslissing van de wedstrijdleiding om Zarco te straffen. Men geloofde dat de schuld van het incident volledig bij Espargaro lag: “Het was een volledig verkeerde beslissing om Johann te straffen voor de fout die Espargaro maakte”, verklaarde Ducati-teambaas Paolo Ciabatti. “Hij wist dat Zarco direct achter hem zat en hij maakte een fout. Zarco ging naar de binnenkant, zijn normale lijn. Als een rijder te wijd gaat en terugkomt naar de lijn moet hij uitkijken. Hij is niet de enige op het circuit. Espargaro had op zijn pitbord al gezien dat Zarco erachter zat. Dit was geen fout van Zarco, hij zat op zijn lijn. Hij kon ook niet meer remmen op dat moment.”

Met medewerking van Lewis Duncan