Quartararo: “Zat vanaf het begin al op de limiet”

De consistentie van de banden was een van de thema’s tijdens de race op het Automotodrom Brno, waar grip dit weekend een schaars goed was. De Yamaha is traditioneel wat minder als de omstandigheden moeilijker zijn, maar de zevende plaats zette Quartararo zondag weer met beide benen op de grond. Hij had een ongeslagen status na twee glorieuze overwinningen in Jerez. Al het hele weekend liep het niet helemaal zoals gewenst voor de Fransman, die zag hoe teamgenoot Franco Morbidelli de best Yamaha-man was.

“Ik had niet verwacht dat de band zo snel slechter zou worden. In de vierde training maakten we een grote stap nadat het lastig ging tijdens de eerste drie oefensessies”, aldus Quartararo. “Daar was ik heel blij mee. Ik geloofde dat ik voor het podium of de overwinning kon vechten. Maar vanaf de eerste ronde wist ik al dat het potentieel van de achterband heel slecht was. Het was nog moeilijker dan ik dacht, ik reed op een hele andere manier dan dat ik tijdens VT4 deed. Het is niet normaal dat een rijder als Brad in de laatste ronde een seconde sneller is dan dat ik ben en vijf seconden voor de eerstvolgende rijder eindigt. We moeten zien waar het probleem zit. Veel rijders hadden problemen, Maverick, Dovi en Jack. Ik ben teleurgesteld, maar blij dat Franco het team gered heeft.”

Quartararo reflecteerde op de race door te zeggen dat hij moest leren van zijn fouten, hoewel hij niet direct aan kon wijzen wat hij kon leren: “Het is moeilijk om te zeggen wat ik van vandaag kan leren. We hebben een lange debrief met m’n crew-chief en engineer. Ik denk dat we een paar fouten gemaakt hebben dit weekend, maar de fouten waren niet zo groot dat we hier zouden finishen. Tijdens de race voelde ik me heel slecht, maar het hele weekend was al niet best. Alleen in VT4 maakten we een grote stap. Tijdens de race gingen we twee stappen achteruit. We moeten analyseren waar we in de mist zijn gegaan. Het is heel belangrijk om hiervan te leren. Het is moeilijk om dit resultaat te accepteren, maar ik zat vanaf het begin op de limiet. Wat dat betreft is het goed om in deze situatie negen punten te scoren.”

Per saldo is Quartararo in het kampioenschap uitgelopen op zijn grootste rivalen. Andrea Dovizioso eindigde als elfde, Maverick Viñales werd veertiende.