Binder geloofde niet dat hij in Brno kon winnen

Vanaf de zevende startplaats klom Binder in rap tempo op naar de voorste plekken in de race waarna hij zich kon bemoeien met de strijd om de podiumplekken. Nadat hij eerst WK-leider Fabio Quartararo passeerde, wist hij het gat naar Franco Morbidelli te overbruggen. De Petronas Yamaha SRT-rijder had geen antwoord op het tempo van Binder en moest de debutant laten gaan. Uiteindelijk pakte Binder de overwinning met een voorsprong van maar liefst vijf seconden.

“Aan het begin van de race volgde ik Fabio en ik zag dat hij moeite had om het tempo te rijden terwijl ik hem redelijk makkelijk kon volgen”, begon Binder zijn verhaal na afloop. “Ik probeerde hem daarom maar in te halen zodat ik de jacht op Franco kon openen. Ik zag op een bepaald moment dat Franco echt aan het worstelen was en toen besloot ik te pushen om te zien hoever ik zou komen. Ik weet niet, maar daarna kwamen de gekste tien ronden van m’n leven. Het voelde alsof ik het niet kon, ik deed alles om zo goed mogelijk met de banden om te gaan, de achterband was al volledig naar de vaantjes. Zodra ik ook maar iets te agressief was, begon de band meteen te protesteren.”

Binder reed op een gegeven moment een dusdanig langzaam tempo dat hij ervoor vreesde dat de achtervolgers hem weer bij zouden halen: “Ik zag dat ik een voorsprong had, maar het voelde alsof ik met nog drie ronden te gaan steeds verder terugviel. Ik maakte me zorgen dat ik al het harde werk gedaan had, maar dat de anderen me toch nog bij zouden halen. De laatste drie ronden waren ongelooflijk, ik heb alles gedaan om zo goed mogelijk te rijden. Het is onbeschrijflijk dat we vandaag de overwinning gepakt hebben.”

De Zuid-Afrikaan begon ontzettend sterk aan het seizoen, maar wist het tijdens de beide races in Jerez niet om te zetten in een resultaat. Hoewel Binder de verwachtingen voor Brno aanvankelijk nog probeerde te temperen, stond hij er zondag goed voor bij het begin van de race. Uiteindelijk deed Binder zichzelf ook versteld staan met een zege in Brno: “Het is pas mijn derde Grand Prix, ik dacht altijd dat het heel lang zou duren, ik weet niet eens waar ik moet beginnen.”