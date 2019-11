Marquez ondanks crash aan kop in warm-up GP van Valencia

De warm-up voor de Grand Prix van Valencia had zondagochtend om 9.20 uur van start moeten gaan, maar de organisatie besloot zaterdag vanwege de koele omstandigheden op het Circuit Ricardo Tormo om later te beginnen. Zodoende begonnen de 22 aanwezige rijders om even voor 10.00 uur Nederlandse tijd aan de laatste warm-up van het seizoen. Ondanks de latere aanvangstijd was het nog altijd behoorlijk koel: 11 graden Celsius buitentemperatuur en 9 graden Celsius baantemperatuur.

In die sessie was Marquez de snelste, maar niet voordat hij in bocht 14 ten val kwam. De Repsol Honda-rijder had eerder in de vierde sector ook al een moment en verloor even daarna de controle over de voorkant van de machine. Even probeerde hij de machine nog weer aan de praat te krijgen, maar al snel was duidelijk dat hij terug naar de pitbox moest voor de andere RC213V-machine. Met die tweede machine kwam Marquez tot een 1.31.136 als snelste tijd.

Viñales eindigde op de tweede plaats met een 1.31.295, Danilo Petrucci werd derde voor Fabio Quartararo en Franco Morbidelli. Andrea Dovizioso noteerde de zesde tijd voor het Suzuki-duo Alex Rins en Joan Mir. Jack Miller werd negende terwijl Pol Espargaro de top-tien compleet maakte. Valentino Rossi eindigde net buiten de top-tien op P11.

Jorge Lorenzo sloot zijn laatste warm-up af met de negentiende tijd, Iker Lecuona was opnieuw sneller dan teamgenoot Hafizh Syahrin.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Valencia - Warm-up