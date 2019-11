Zarco sluit Avintia uit: "Dan liever terug naar Moto2"

Voormalig KTM-coureur Zarco werd in verband gebracht met het zitje van Jorge Lorenzo toen de drievoudig wereldkampioen zijn afscheid aankondigde. De coureur is sinds de Australische GP de stand-in voor Takaaki Nakagami op de 2018-versie van de Honda. Motorsport.com kon zaterdag echter onthullen dat Alex Marquez op pole-position staat voor het zitje van Lorenzo.

Zarco wordt sindsdien in verband gebracht met een overstap naar Ducati om bij satellietteam Avintia aan de slag te gaan. Onder andere MotoGP-promotor Dorna Sports zou zich hiervoor hard willen maken. Met betrekking tot zijn toekomst verklaarde Zarco: “Ik richt me enkel op het heden, het enige wat ik kan doen is zo hard mogelijk rijden op deze motor. Ik heb mensen om me heen die zich bezighouden met de toekomst, ik heb het niet in handen en er spelen vele factoren mee als het gaat om de plaats van Jorge bij Honda.”

Hij voegde toe: “Ik wil op een goede motor rijden, met een goed team. Dan kan ik aan mezelf blijven werken. Ik weet wat ik kan bereiken nu het gevoel weer terugkomt en ik ben gemotiveerd om beter te worden en progressie te boeken.”

Op de vraag van Motorsport.com of Avintia een overweging waard was, zei Zarco: “Ik heb geen idee. Ik denk er zelf niet over na, maar ik heb mensen die er voor me aan werken. Wat ik kan zeggen is dat ik een goed team en een goede motor wil, wat mij betreft is Avintia geen topteam. Als dat mijn enige optie is voor volgend seizoen, probeer ik liever terug te keren in de Moto2. Maar het doel van dit moment is het Honda-zitje.”

Met medewerking van Lewis Duncan