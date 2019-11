Rossi: "Lorenzo's pensioen zet mij niet aan het denken"

Met Casey Stoner, Dani Pedrosa en recent ook Lorenzo zijn drie van Rossi’s grootste rivalen met pensioen gegaan, terwijl ze aanzienlijk jonger waren dan The Doctor. Tweevoudig wereldkampioen Stoner trokt aan het eind van 2012 de stekker uit zijn carrière toen hij 27 was. Een jaar geleden nam Dani Pedrosa op zijn 33ste afscheid. Lorenzo, die donderdag voor de Valencia GP zijn afscheid aankondigde, neemt op 32-jarige leeftijd afscheid van de paddock.

Rossi sluit in Valencia zijn 24ste seizoen als Grand Prix-coureur af en plakt er in ieder geval nog een 25ste aan vast, hij heeft nog een contract voor volgend seizoen. En ook na 2020 is het niet zeker dat Rossi zijn helm aan de wilgen hangt, de coureur overweegt nog of hij in 2021 zijn carrière een vervolg wil geven. Regerend MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez sprak eerder deze maand zijn bewondering uit voor het feit dat Rossi “de generaties in de MotoGP steeds overleefde”, iets wat Rossi zelf ook niet verwacht had.

“Tien jaar geleden had ik nooit verwacht dat ik na Pedrosa of na Lorenzo met pensioen zou gaan, maar ik denk dat iedereen een eigen ‘interne klok’ heeft”, aldus Rossi in Valencia. “Dit is geen eenvoudig leven. Je moet er hard voor werken. Dat kun je alleen doen als je erg gemotiveerd bent of er veel plezier aan beleeft. Daarnaast is het een feit dat deze sport best gevaarlijk is. Ik denk persoonlijk dat mijn eigen keuze de beste is, maar iedereen maakt zo de keuze die voor hem of haar de beste is. Het is nu eenmaal een persoonlijke beslissing.”

Liefhebber Rossi: “Niets mooiers dan in MotoGP rijden”

Je zou misschien verwachten dat het pensioen van zijn collega’s ook Rossi aan het denken zou zetten. Maar de Italiaan is een dusdanige liefhebber dat hij voorlopig niet aan stoppen denkt. “Ik kan heel veel dingen doen in het leven, het stichten van een familie en een kind krijgen. Dat kan in de toekomst nog komen, maar niets is zo leuk als het rijden in de MotoGP”, stelt Rossi. “Ik heb tien jaar geleden al begrepen dat ik heel veel kan doen als ik met pensioen ga, ik zou graag racen met auto’s. Maar mijn leven wordt dan anders. Daarom blijf ik dit zo lang mogelijk doen.”

Valentino Rossi en Jorge Lorenzo waren lange tijd teamgenoten bij het fabrieksteam van Yamaha.

Met medewerking van Lewis Duncan