Na de verrassende overwinning van MotoGP-debutant Brad Binder keert KTM dit weekend terug op de eigen Red Bull Ring. De formatie uit Mattighofen behoort nu daadwerkelijk tot de gevestigde orde in de MotoGP en het is niet uitgesloten dat de formatie ook dit weekend weer mee zal doen om de overwinning. KTM beschikt over een motor met uitstekende acceleratie, merkte Aprilia-rijder Aleix Espargaro in Brno op. Voor de concurrentie staat er echter veel op het spel.

Door de afwezigheid van Marc Marquez ligt het kampioenschap wagenwijd open, maar de drie grootste titelkandidaten hadden geen best weekend in Brno. Fabio Quartararo kwam er nog het beste vanaf met een zevende plaats, Andrea Dovizioso en Maverick Viñales liepen meer averij op. Voor Dovizioso worden de twee Oostenrijkse races erg belangrijk. Ducati is ongeslagen op de Red Bull Ring en bovendien moet de Italiaan zijn punt maken in de onderhandelingen over een nieuw contract.

Hoe laat begint de MotoGP Grand Prix van Oostenrijk?

De MotoGP houdt het gebruikelijke tijdschema aan voor de Grand Prix op Oostenrijk. Er is geen tijdverschil met Nederland waardoor de fans op de bekende tijden kunnen kijken naar de actie.

Vrijdag 7 augustus 2020

Eerste vrije training: 09.55 uur- 10.40 uur

Tweede vrije training: 14.10 uur - 14.55 uur

Zaterdag 8 augustus 2020

Derde vrije training: 09.55 uur - 10.40 uur

Vierde vrije training: 13.30 uur - 14.00 uur

Eerste kwalificatie: 14.10 uur - 14.25 uur

Tweede kwalificatie: 14.35 uur - 14.50 uur

Zondag 9 augustus 2020

Warm-up: 09.40 uur - 10.00 uur

Race: 14.00 uur

WK-stand MotoGP-kampioenschap 2020: