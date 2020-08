Preview: Dit moet je weten over de MotoGP GP van Oostenrijk

De geschiedenis van de GP van Oostenrijk

In navolging van de Formule 1 trekt ook de MotoGP voor een zogenaamde back to back naar Oostenrijk. Eerst de Oostenrijkse GP en dan de GP van Stiermarken. De Grand Prix-paddock komt al sinds 1971 in Oostenrijk, maar het land is lange tijd van de kalender verdwenen. In 1996 werd het huidige circuit verbouwd en kreeg het de naam A1-Ring. Destijds kwamen de GP-coureurs er twee seizoenen in actie. Daarna moest men tot 2016 wachten. Red Bull had de banden in de MotoGP flink aangehaald en de directie van het circuit had wel oren naar een terugkeer van de koningsklasse. Die terugkeer heeft zich sinds 2016 uitbetaald met enkele klassiekers waar nog lang over gesproken is.

Wat gebeurde er vorig jaar tijdens de GP van Oostenrijk?

De Grand Prix van Oostenrijk in 2019 was geen uitzondering. Ducati heeft anno 2020 nog altijd een ongeslagen reeks, maar het scheelde niet veel of Repsol Honda-rijder Marc Marquez had roet in het eten gegooid. Samen met Ducati-kopman Andrea Dovizioso reed Marquez weg van de rest van het veld. De Spanjaard ging bij het ingaan van de laatste sector aan de leiding, maar Dovizioso zette de wedstrijd naar zijn hand met een klassieke ‘block pass’. Marquez kon na de laatste bocht niet meer counteren en Dovizioso zegevierde opnieuw.

Wat zijn de thema’s voor de GP van Oostenrijk 2020?

Behaalde resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Met die gedachte trekt Ducati naar de Grand Prix van Oostenrijk. Op het circuit van Brno had de fabrikant moeten excelleren, maar het bleek onmogelijk. Johann Zarco stond weliswaar op het podium met zijn GP19, maar waar was Andrea Dovizioso? De vice-kampioen werd elfde en is in het kampioenschap gezakt tot de vierde plaats. De Italiaan heeft nog altijd grote problemen met de nieuwe Michelin-achterband. Hoewel hij ‘een idee’ heeft waar het probleem zit en wat er moet gebeuren om de machine beter te laten werken, heeft hij toch al wat dure punten laten liggen dit seizoen. De Grand Prix van Oostenrijk is daarom ontzettend belangrijk voor Ducati. Op het snelste circuit van het seizoen heeft Michelin een achterband met een aangepast karkas, die beter om kan gaan met de lange rechte stukken. Dit zou in potentie moeten helpen voor Ducati, maar garanties zijn er niet bepaald.

Die bewuste achterband heeft Yamaha de eerste races van dit seizoen geholpen, maar in Brno viel het allemaal niet mee. Franco Morbidelli scoorde zijn eerste podium op de 2019-fiets, maar Fabio Quartararo moest de schade beperken en deed dat heel aardig. Verrassend was dat Valentino Rossi zijn teamgenoot Maverick Viñales met overtuiging versloeg. Rossi eindigde als vijfde terwijl Viñales vanaf de start direct terugviel en uiteindelijk niet verder kwam dan een ontgoochelende veertiende plaats. De Red Bull Ring is traditioneel niet het sterkste circuit voor Yamaha, maar het team is de afgelopen jaren wel steevast beter gaan presteren op het circuit. Quartararo werd afgelopen jaar derde, al moest hij bijna zes seconden prijsgeven op het leidende duo. Het wordt interessant om te zien of de nieuwe Yamaha-krachtbron daadwerkelijk beter is dan de voorganger.

De MotoGP kreeg er afgelopen weekend een vijfde winnende constructeur bij. Brad Binder zorgde in Brno voor een daverende verrassing door de eerste MotoGP-overwinning van KTM te pakken. De renstal heeft binnen vier jaar een winnend pakket gebouwd en dat is een indrukwekkende prestatie. Het is in lijn met de ambities van KTM, dat binnen enkele jaren mee wil doen om de wereldtitel. Met Binder heeft men alvast een goed speerpunt in huis, al had Pol Espargaro die zege ook wel verdiend. De Spanjaard is sinds het begin betrokken bij het project en was in Brno de onfortuinlijke rijder die onderuitging na een aanrijding met Zarco. Niet getreurd voor Espargaro, op het thuiscircuit in Spielberg komt er weer een kans. Net als in Brno heeft KTM veel getest op de Red Bull Ring en dat zou moeten helpen als het gaat om de race van dit weekend. Met nog een podium of misschien zelfs een overwinning zou KTM zich zeker voegen bij de gevestigde orde van de MotoGP.

Informatie Red Bull Ring

Lengte van het circuit 4,3 kilometer Breedte van het circuit 13 meter Bochten 6 links – 8 rechts Langste rechte stuk 626 meter Afstand MotoGP-race 120,9 kilometer (20 ronden) Pole-position Linkerkant van de grid

Records & Statistieken

Snelste raceronde Andrea Dovizioso 1.23.827 2019 Snelste poleronde Marc Marquez 1.23.027 2019 Hoogste topsnelheid Andrea Dovizioso (Ducati) 316,7 km/u 2019

Weersverwachting voor de Grand Prix van Oostenrijk

De Red Bull Ring staat doorgaans garant voor spectaculaire races, maar het weer zou dit weekend weleens roet in het eten kunnen gooien. Er staat voor vrijdag en zaterdag nogal wat regen op de voorspelling en dan is de Red Bull Ring niet een opperbest circuit. Vooralsnog lijkt het erop dat het zondag wel gewoon droog blijft. Het kwik loopt dan op tot 23 graden Celsius.