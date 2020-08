Hoorzitting dopingzaak Iannone uitgesteld tot oktober

Iannone werd in november positief getest op anabole steroïden en werd sindsdien geschorst. De coureur verklaarde dat hij de substantie vanwege besmet voedsel binnen had gekregen. In april werd de coureur schuldig bevonden aan het gebruik van de substantie en kreeg hij een schorsing van anderhalf jaar, die afgelopen oktober inging. Daardoor werden zijn resultaten van de GP’s in Maleisië en Valencia geschrapt. Iannone ging in beroep tegen de beslissing, Aprilia steunde hem. Aanvankelijk zou er in augustus een besluit komen, maar Sky Sports Italia meldt dat dit uitgesteld is.

Aprilia CEO Massimo Rivola liet weten: “Het nieuws is dat WADA er helaas in geslaagd is om uitstel voor de zitting te krijgen, deze wordt nu gehouden op 15 oktober. Dit zet ons en de rijder weer enorm onder druk. We wachten op onze rijder. Het is duidelijk dat we naar onszelf moeten kijken en een strategie moeten bepalen voor de toekomst, maar de intentie is dat we onze rijder steunen. We geloven in de onschuld van Andrea, we vinden het juist om hem bij ons te houden.”

Na de aanvankelijke uitspraak ging het WADA in beroep tegen de beslissing van CAS, men eist de maximale straf van vier jaar schorsing. Aprilia heeft tot nu altijd volgehouden dat Iannone in principe aan het merk verbonden blijft als de schorsing te behappen valt. Vorige maand werd LCR Honda-rijder Cal Crutchlow gelinkt aan het tweede zitje.

Momenteel is Aprilia-testrijder Bradley Smith de vervanger, hij doet dat in ieder geval tot de Franse Grand Prix van 11 oktober.

Met medewerking van Lewis Duncan