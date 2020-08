Espargaro: Door grip van KTM lijkt Aprilia wel een Moto2-motor

Espargaro startte als vierde op de Aprilia RS-GP en klom na een goede start naar de tweede plek na vroege leider Franco Morbidelli. Die lijn kon Espargaro echter niet doortrekken. Hij zag tijdens de race nog een hele stoet rijders langs zich passeren, waaronder het KTM-duo van Binder en zijn jongere broer Pol Espargaro, en kwam pas als tiende over de streep.

Espargaro was bijzonder onder de indruk van de KTM-motoren, en dat contrast legde ook een pijnpunt bloot van zijn Aprilia RS-GP. "We moeten de tractie en grip verbeteren om beter te kunnen accelereren", vertelde Espargaro aan Motorsport.com. "De KTM's waren op een ander niveau wat acceleratie betreft. Ik heb zoiets nog nooit gezien, zelfs niet in Oostenrijk een paar jaar geleden toen de Ducati vloog. De tractie die Oliveira, Binder en Pol hadden ... toen ze mij inhaalden leek het wel alsof ik op een Moto2-motor zat."

De acceleratie is echter niet het enige pijnpunt van de Aprilia RS-GP, waarmee Aleix na twee uitvalbeurten pas voor het eerst een hele race aflegde. "De sleutel is om de bochtsnelheid te verbeteren", onthult de oudere Espargaro. "Ik weet niet waarom we daar zoveel mee sukkelen. Deze winter was ik meteen sterk op de RS-GP 20, maar in Jerez en hier kon ik de snelheid niet aanhouden bij het loslaten van de voorrem en dat is een probleem."

Al met al kon Espargaro nog wel leven met zijn top-tien, ondanks het feit dat hij terugzakte tijdens de wedstrijd. "In het algemeen ben ik tevreden dat ik na de drama's van de eerste twee races ben gefinisht. Brno is een moeilijk circuit voor ons, dus het was geen ramp. Zeven of acht seconden van de derde plek, dat is niet super ver. Zoals verwacht konden we de rest in de race echt niet volgen, de motor draaide niet zoals verwacht zodat ik overal veel tijd verloor. Een ronde op 1000% van de limiet is niet hetzelfde als een race."

Met medewerking van Lewis Duncan