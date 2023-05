Marc Marquez begon vanaf de tweede plaats aan de Grand Prix van Frankrijk op het circuit van Le Mans, waar de 1000e race in het WK wegracen verreden werd. De Spanjaard had in het begin een goed tempo en ging even aan de leiding, maar moest uiteindelijk wat tijd toegeven. Hij kwam in het gevecht om de tweede plaats met landgenoot Jorge Martin terecht. Marquez leek bij zijn rentree de tweede plaats te kunnen pakken, maar in de voorlaatste ronde ging de 30-jarige Spanjaard onderuit in bocht 6 en gooide hij twintig punten weg.

Toch hield Marquez een goed gevoel over aan de Franse Grand Prix. Hij geeft toe dat hij 'misschien nog niet klaar' was voor het podium, maar had voor het eerst in 'lange tijd' een goed gevoel in de race. "Ik ben eerlijk gezegd heel erg blij met deze race", zegt Marquez. "Het is jammer dat we geen goede resultaten hebben gepakt na al het harde werk. We crashten met anderhalve ronde te gaan. Maar ik reed erg goed, het was lang geleden dat ik me zo voelde", aldus de Repsol Honda-coureur, die niet helemaal tevreden was met de motor.

"Ik reed zelf goed, ik gleed in sommige bochten en remde laat. Ik kon mezelf in het gevecht plaatsen met de andere rijders. Daar ben ik blij om. Natuurlijk ben ik niet blij met het resultaat, maar misschien was ik er nog niet klaar voor om voor het podium te vechten. Maar ik verlies liever een race op deze manier dan dat ik tiende eindig. Ik genoot ervan, maar we moeten vooruitgang boeken voor de toekomst", stelt Marquez vast.

Nieuw chassis niet de oplossing

In de sprintrace op zaterdag werd Marquez vijfde. Het was volgens hem precies wat hij nodig had voor zijn zelfvertrouwen. "Het is moeilijk om in jezelf te geloven als je een lastige periode doormaakt", geeft de Honda-rijder aan. In Frankrijk testte hij bovendien met het nieuwe Kalex-chassis, waar hij na de vrijdag positief over klonk maar hij waarschuwde dat hoewel dit chassis een verbetering is, dit niet genoeg zal zijn. Ook na de twee races in Le Mans blijft hij achter die uitspraak staan. "Het chassis maakt een klein verschil, maar is niet de oplossing", meent hij.

"Mir heeft dit chassis gebruikt. Mir is een wereldkampioen en je zag hoe hij worstelde. Hij reed achteraan en crashte opnieuw. We moeten voor de toekomst iets veranderen om competitiever te zijn, om veiliger te zijn omdat elk jaar de Honda-rijders het crashklassement aanvoeren. Ik ben niet de enige: Mir crashte drie of vier keer in Jerez, hier drie keer. We moeten dus met het team blijven werken aan verbeteringen."