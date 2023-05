Fabio Quartararo beklom in de eerste vijf MotoGP-races nog maar één keer het podium. De Fransman reed afgelopen weekend voor eigen publiek in Le Mans, maar kon weinig potten breken. Halverwege de race werd hij getroffen door een opgepompte arm en daarnaast heeft hij niet het vertrouwen dat zijn team weet waar het probleem met de motor zit. In de Franse sprintrace viel de voormalig MotoGP-kampioen uit en in de race werd hij zevende, vijftien seconden van de racewinnaar, dit nadat hij zich als dertiende had gekwalificeerd.

De 24-jarige probeerde naar eigen zeggen al veel verschillende afstellingen en nieuwe onderdelen, maar koos ervoor terug te gaan naar de afstelling van 2021. "Het initiële plan was, in overleg met het team, om vanaf de start van het jaar allerlei verschillende afstellingen te proberen, maar we hebben nu besloten terug te gaan naar de 2021-afstelling en het vanaf daar weer te proberen", aldus Quartararo. "Wat het probleem ook is, dit is wat ik heb. Ik moet me zien aan te passen aan het probleem. We hebben veel geprobeerd, maar het beste was om terug te gaan naar de basis van twee jaar geleden. We hebben besloten dit te houden. Het voelt beter, nog niet geweldig, maar beter dan wat het was."

Quartararo dacht met zijn oude set-up vijf tienden per ronde sneller te zijn, maar werd halverwege de Grand Prix getroffen door een opgepompte arm. Volgens hem is de blessure, waar hij in 2021 nog voor geopereerd werd, niet teruggekeerd, maar was dit het gevolg van een nogal intensieve behandeling van zijn fysiotherapeuten eerder op de zondag.

"Ik zie dit zeker niet als een goed herstel. Voor mij crashten maar liefst zes mensen", zegt hij eerst nog over zijn zevende plek. "Ik kreeg tijdens de race te maken met een fysiek probleem. Eerder op de ochtend had ik een behandeling, maar die was mijns inziens te agressief. Halverwege de race had ik last van een opgepompte arm. Ik had echt veel sneller kunnen zijn. Het enige waar ik blij mee ben, is dat ik dus op de motor nog sneller hard gekund. Sinds ik twee jaar geleden last kreeg van dit probleem, heb ik geregeld behandelingen en doen vaak nieuwe mensen dat. Dit keer ging het wat te ruig, waardoor de arm ontzettend gespannen was. Ik heb na mijn operatie nooit meer problemen gehad, dus het zal nu ook wel meevallen. Het kwam puur door de behandeling."

Quartararo staat negende in het kampioenschap met 45 punten achterstand op de leider Francesco Bagnaia, die zelf crashte in de GP. De Fransman vond zijn tempo wel beter, maar denkt dat het nog te weinig is om een serieuze titelkandidaat te worden. "We gaan het zien", antwoordt hij op de vraag van Motorsport.com of het kampioenschap er dit jaar nog inzit. "Op dit moment ligt dat nog buiten bereik. Het is voor mij een domper dat ik [in Frankrijk] geen beter tempo kon rijden en dus een beter resultaat kon behalen. De snelheid was echter niet heel slecht. Doordat ik niet hard kon remmen, verloor ik een halve tel. Dat is het enige positieve dat ik zie. Over het kampioenschap wil ik niet nadenken, want de achterstand is simpelweg te groot om daarover te praten."