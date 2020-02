Marini: MotoGP-team met Rossi en mij 'onmogelijk voor 2021'

Yamaha bracht de afgelopen weken de transfermarkt in de MotoGP op gang met het vastleggen van Maverick Viñales en Fabio Quartararo. Het betekent dat er in 2021 geen plek meer is voor MotoGP-legende Rossi. De coureur kan met pensioen gaan, maar Yamaha heeft ook duidelijk gemaakt dat het een fabrieksspec van de M1 beschikbaar zou stellen als Rossi dan toch nog besluit om door te gaan in de MotoGP.

Rossi’s Sky VR46-team, op dit moment de werkgever van Marini in Moto2, is in het verleden meermaals in verband gebracht met een toekomst als MotoGP-team. Toch lijkt het waarschijnlijker dat Petronas Yamaha SRT een machine voor Rossi gaat runnen als hij besluit door te gaan. Hoewel Marini zelf ook jaagt op een plekje in de MotoGP, kan hij het zich niet voorstellen dat hij VR46-collega Franco Morbidelli zou vervangen bij samen met Rossi bij Petronas te rijden.

“Er zijn veel mensen die dit zeggen, maar het lijkt mij onmogelijk”, zei Marini toen hij gevraagd werd naar een mogelijk MotoGP-team met zijn broer Rossi. “Franco Morbidelli zit daar ook, hij maakt een impact in de MotoGP. Hij wordt misschien een beetje overschaduwd door de prestaties van Quartararo, maar wat mij betreft heeft hij een heel positief seizoen gehad. Hij gaat dit jaar nog beter worden.”

Marini, die in 2020 aan zijn vijfde Moto2-seizoen begint, heeft er weinig fiducie in dat hij in 2021 naar de MotoGP gaat, maar noemde nieuwbakken Repsol Honda-rijder Alex Marquez als voorbeeld dat alles mogelijk is. “Als we realistisch naar de situatie kijken kunnen we stellen dat het wat betreft de MotoGP nu al bijna klaar is”, gaf Marini toe. “In de eerste races van dit seizoen worden de contracten voor 2021 vastgelegd. Er zijn nog maar een paar plaatsen vrij, ook omdat er een nieuwe generatie doorkomt. Er zijn nog maar een paar veteranen over. Ik moet me focussen op dit seizoen en proberen een paar goede resultaten te scoren. Aan het eind van het jaar zijn er waarschijnlijk nog een paar plekken over, maar zoals we gezien hebben met Alex Marquez, die wereldkampioen werd en toen de kans kreeg om naar het officiële Honda-team te gaan. Je weet het nooit, maar het is eerst zaak om goed voor de dag te komen in Moto2.”

Met medewerking van Matteo Nugnes