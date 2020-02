Preview: Vier thema’s voor de eerste MotoGP-test in Sepang

Na een lange winter kwam een select gezelschap rijders de afgelopen week al in actie tijdens de MotoGP-shakedown. Testrijders, rookies en rijders van concessieteams mochten hun nieuwe materiaal al even uitproberen. Nu is dan het moment gekomen dat ook de andere teams op volle toeren kunnen beginnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Motorsport.com blikt aan de hand van vier thema’s vooruit op de test.

Ziekenboeg loopt langzaam leeg

In de slotfase van de het afgelopen MotoGP-jaar was al duidelijk dat het lange seizoen zijn tol had geëist van de coureurs. Drie MotoGP-rijders zaten onmiskenbaar in de ziekenboeg en hebben een race tegen de klok af moeten werken om tijdig fit te zijn. De belangrijkste coureur in dit verhaal is vanzelfsprekend wereldkampioen Marc Marquez. Hij werd net als in 2018 geholpen aan zijn schouder, maar nu de andere kant. De revalidatie viel tegen en Marquez verwacht dat hij in Sepang ’70 procent’ fit is bij het begin van de test. Daarnaast zaten ook Miguel Oliveira en Takaaki Nakagami aan het begin van de winterperiode in de lappenmand. Beide coureurs komen weer in actie tijdens de test. Van Oliveira weten we dat hij volledig hersteld is. LCR-coureur Nakagami moest ongeveer dezelfde operatie ondergaan als merkgenoot Marquez, in zijn geval is het nog de vraag of hij weer volledig fit is.

Het offensief van Yamaha is begonnen

Yamaha zit geramd voor de toekomst. Het merk heeft de rijders voor 2021 vast binnen, trok met Jorge Lorenzo een nieuwe testrijder aan en is op technisch vlak op de weg terug. De eerste signalen van dat offensief moeten in Sepang zichtbaar worden. De technische afdeling van Yamaha heeft gewerkt om de M1 beter te maken en dat moet voor meer succes zorgen dan de handvol overwinningen uit de voorbije seizoenen. Het team heeft in 2020 bovendien vier coureurs op fabrieksmateriaal zitten, Maverick Viñales en Fabio Quartararo zijn van dat viertal aangetrokken door Yamaha om het merk in de toekomst te gaan dragen. Zij moeten op vaste basis mee gaan doen om zeges terwijl van Valentino Rossi en Franco Morbidelli verwacht wordt dat zij de aansluiting ook weer krijgen.

Geheimzinnigheid bij Ducati

Wat betreft de nieuwste technische snufjes is Ducati altijd een van de partijen om in de gaten te houden. Het team kwam in de afgelopen jaren met verschillende opvallende aerodynamische elementen op de machine, maar de Desmosedici heeft naar verluidt weer iets gevonden. Motorsport.com publiceerde eerder deze week een artikel waarin onderzoek naar het nieuwigheidje gedaan is. Het is de vraag of Ducati in Sepang al een glimp laat zien, of dat het allemaal zo lang mogelijk uitgesteld wordt om de concurrentie maar geen mogelijkheid tot kopiëren te geven.

Ommekeer in de achterhoede?

De teams die anno 2020 nog het meeste werk moeten verzetten om de aansluiting te krijgen bij de topteams in de MotoGP zijn KTM en Aprilia. Beide merken kwamen tijdens de shakedown al veelvuldig in actie. Vooral Aprilia heeft de zaken overhoopgegooid. De eerste reactie van Aleix Espargaro, voorlopig nog de enige vaste coureur bij Aprilia, was veelbelovend. Het is afwachten of de ommekeer zich ook daadwerkelijk uit gaat betalen met goede resultaten. Het zou niet de eerste keer zijn dat het werk uit de winter toch niet brengt wat men ervan hoopte. Bij KTM bouwt men rustig door aan het MotoGP-imperium. In vier jaar heeft het merk een aantal indrukwekkende resultaten geboekt en inmiddels is er genoeg materiaal en ervaring om door te bouwen op de resultaten van vorig seizoen.