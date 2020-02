Iannone blijft ook na hoorzitting voorlopig geschorst

Iannone had na zijn positieve dopingtest op anabole steroïden een contra-analyse aangevraagd op basis van de B-staal. Deze bevestigde het resultaat van de aanvankelijke positieve staal.

Dinsdag vond op het hoofdkwartier van de FIM een hoorzitting plaats waar Iannone zijn onschuld kon bewijzen. De coureur pleitte eerder voor zijn onschuld en verklaarde dat hij de stof via besmet voedsel binnen had gekregen. De tuchtcommissie heeft de zaak in behandeling gekomen en gaat zich de komende dagen beraden op een beslissing.

Zolang er nog geen beslissing is genomen over de strafmaat blijft Iannone geschorst. Onduidelijk is nog wanneer het tuchtcollege met een beslissing komt, maar meestal is dit binnen 45 dagen na de hoorzitting. In het geval van Iannone zou dit eventueel versneld kunnen worden omdat het seizoen over een maand begint.

Het is overigens wel uitgesloten dat de coureur aankomende vrijdag in actie kan komen tijdens de eerste officiële pre-season test in Sepang. Het team heeft officieel nog geen vervanger opgeroepen voor Iannone.

Tijdens de MotoGP-shakedown van deze week kwamen testrijders Bradley Smith en Aleix Espargaro in actie, het merk uit Noale had daarnaast WSBK-coureur Lorenzo Savadori opgeroepen als vervanger van Iannone.

Aprilia-baas Massimo Rivola heeft eerder wel door laten schemeren dat het merk afscheid van Iannone neemt als hij voor lange tijd geschorst wordt.