MotoGP-rookies 2020: Wie is Iker Lecuona?

Sinds het debuut van Fabio Quartararo een jaar geleden is het niet meer een pré om overwinningen of kampioenschappen in de Moto2 aaneen te rijgen alvorens een debuut op het hoogste niveau een feit is. Iker Lecuona is misschien ook wel zo’n ongepolijste briljant die het komende seizoen geslepen moet worden, toch zit er ook op basis van de resultaten wel een bepaalde logica achter de keuze van Tech 3-teambaas Hervé Poncharal.

Ten eerste het begin van Lecuona’s carrière. De jongeling uit Valencia is de enige van de rookies dit jaar die niet de volledige Grand Prix-ladder doorlopen heeft. Pas in de Moto2-klasse stroomde hij in, maar daarvoor had hij al ervaring opgedaan in het Europese kampioenschap. Lecuona debuteerde als vijftienjarige in het FIM CEV Repsol International Championship en reed met beperkte ervaring toch een aantal aardige resultaten bij elkaar. Hoewel hij niet tot podiumplekken kwam, bereikte Lecuona in zijn tweede seizoen op de Kalex Honda wel de zesde plaats in de eindrangschikking.

Na de zomerstop van 2016, toen hij dus bezig was aan zijn tweede seizoen in het CEV Repsol-kampioenschap, maakte de coureur op Silverstone zijn debuut in de Moto2. Hij mocht Dominique Aegerter vervangen bij Garage Plus Interwetten en dat bleek de opmaat naar een volledig seizoen bij dat team. In 2017 leverde dat nog niet direct succes op. In dertien races scoorde de jongeling slechts twee punten.

Iker Lecuona debuteerde in 2016 in het wereldkampioenschap en stapte direct op in de Moto2.

In 2018 ging het een stuk beter. Lecuona bleef zijn team trouw, maar de formatie stapte over naar het materiaal van KLM. Met de Oostenrijkse machine nestelde Lecuona zich regelmatig in de top-tien en scoorde aan het eind van het jaar zijn eerste podiumfinish, een tweede plaats in Valencia. In 2019 scoorde hij tien punten meer, maar was een derde plaats zijn beste resultaat. Toch zag Tech 3-teambaas Poncharal meer dan genoeg aanleiding om de jonge Spanjaard naar zijn team in de MotoGP te halen.

“Persoonlijk vind ik het mooi om met een jonge en getalenteerde rijder als Iker te werken”, zei Poncharal, die wees op het Quartararo-scenario. “Dit is voor de toekomst de manier om het aan te pakken, dit is hetzelfde als waar andere teams succesvol mee zijn geweest. We hebben goede technische steun en goede mensen, daarmee kunnen we in 2020 goed voor de dag komen.”

Het debuut van Lecuona werd al even naar voren gehaald omdat teamgenoot Miguel Oliveira geblesseerd aan de kant stond. Hij mocht daardoor tijdens de GP van Valencia al in actie komen. Dat was mooi meegenomen aangezien het aantal testdagen verder beperkt wordt en de meeste rijders veel vlieguren nodig hebben voor ze competitief zijn. Lecuona reed zijn debuutrace in Valencia niet uit, hij crashte, maar de ervaring is waardevol. Het is de vraag of de coureur zijn potentieel dit seizoen kan tonen op de fysiek pittige RC16.

De prestaties van Iker Lecuona

Grand Prix-debuut: Grand Prix van Groot-Brittannië 2016 (Moto2) Wereldkampioenschappen: - GP-overwinningen: - Podiums: 2 (Moto2: 2) Pole-positions: - Snelste rondetijden: -

