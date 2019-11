KTM-baas verbijsterd over kritische uitspraken Oliveira

De 24-jarige Oliveira liet zich kritisch uit over de keuze van zijn werkgever toen in Phillip Island bekend werd dat Moto2-rijder Brad Binder rechtstreeks naar het fabrieksteam zou promoveren. Oliveira voelde zich niet gewaardeerd bij KTM en verklaarde dat deze keuze “alleen voor KTM” logisch was. De Oostenrijkse fabrikant kwam snel met een verklaring, teammanager Mike Leitner bevestigde dat de renstal wel degelijk met Oliveira gesproken had over promotie.

Beirer was niet aanwezig in Australië en moest het ongenoegen van zijn coureur in de media vernemen. “Het was heel verrassend voor me dat Miguel ver weg in Australië zo kritisch was voor de microfoons van de media. Hij was heel teleurgesteld en vond het een duidelijk signaal van KTM dat hij geen plek had in de plannen”, vertelde Beirer in gesprek met Motorsport.com. “Het was een schok voor me. Hij heeft een aanbod gehad om naar het fabrieksteam te komen, maar volgens mij heeft hij nu een goede beslissing genomen [om bij Tech 3] te blijven. Hij zal daar niet in het nadeel zijn. Maar op dat moment was het oneerlijk om dergelijke uitspraken te doen. We hebben het uitgesproken en hij weet ook dat we in Misano gesproken hebben. Het was voor mij persoonlijk een onplezierig moment om thuis te zitten en dit soort dingen te horen, de reden dat we in Misano om de tafel zaten was ook om dit te voorkomen. Nu is het opgelost, we hebben er een streep onder gezet."

Oliveira verklaarde destijds dat hij eerder Mika Kallio dan Brad Binder had verwacht bij het fabrieksteam, Beirer verklaarde dat beide namen niet gevallen zijn tijdens het gesprek. "We waren beide tevreden met de situatie, hij is na het gesprek bij Hervé [Poncharal, Tech 3-teambaas] geweest en heeft bevestigd dat hij zou blijven", herinnerde Beirer zich. "Het was duidelijk. Wij moesten op zoek naar een nieuwe coureur voor het fabrieksteam. We konden vanzelfsprekend niet met iedere naam naar Miguel gaan en hem vragen of hij niet alsnog naar het fabrieksteam wilde gaan."

Vanwege een schouderblessure heeft Oliveira de laatste races van dit seizoen laten schieten, hij werd recent geopereerd en is inmiddels herstellende van de ingreep. Tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen maakt Iker Lecuona, die in 2020 Oliveira's teamgenoot is bij KTM Tech 3, zijn MotoGP-debuut. Voor KTM en Beirer was het zaak dat Oliveira fit genoeg is om aan de start te komen in het voorseizoen.

Hij zei: "Voor ons was het een lastige beslissing. We staan onder druk en het loopt niet heel goed. We moeten ervoor zorgen dat Miguel fit is voor de test in Sepang. Dan kunnen we een goede start maken voor het nieuwe seizoen en brengen we het programma voor Sepang niet in gevaar."

Met medewerking van Gerald Dirnbeck