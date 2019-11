Preview: Vijf dingen om naar uit te kijken tijdens MotoGP Valencia

Weergoden spelen dit keer geen rol

De vorige editie van de Grand Prix van Valencia was er eentje die behoorlijk nat was. Bijna het gehele weekend waren de omstandigheden dusdanig slecht dat er op regenbanden gereden moest worden. De race werd zelfs nog onderbroken toen meerdere coureurs – waaronder wereldkampioen Marc Marquez – ten val kwamen en de omstandigheden echt te gevaarlijk werden. Andrea Dovizioso pakte de overwinning na de herstart. Dergelijke omstandigheden zijn voor aankomend weekend nagenoeg uitgesloten. Zomers zal het niet aanvoelen in Valencia, maar het blijft naar alle waarschijnlijkheid wel droog.

Marquez vs. Ducati in het kampioenschap voor teams

De broers Marc en Alex Marquez vierden afgelopen week in hun woonplaats Cervera al flink feest nadat ze respectievelijk in de MotoGP en Moto2 kampioen werden. De feestelijkheden deden vermoeden dat het seizoen reeds afgelopen is, maar dat is nog niet helemaal het geval. Met de Grand Prix van Valencia staat er nog een aardig toetje op het programma, gevolgd door enkele testdagen voordat rijders echt even van een welverdiende vakantie mogen genieten. Repsol Honda’s Marquez heeft nog een grote opdracht tijdens de laatste race van het seizoen: het binnenhalen van de wereldtitel bij de teams. In die strijd heeft de Spanjaard er nagenoeg het hele seizoen alleen voor gestaan, Jorge Lorenzo kwam immers amper in het spel voor. Marquez (en wellicht Lorenzo) moeten twee punten meer scoren dan Ducati-rijders Andrea Dovizioso en Danilo Petrucci om het kampioenschap voor teams te winnen.

Nog drie kanshebbers op de derde plaats in het kampioenschap

Maverick Viñales pakte in Maleisië op het juiste moment een overwinning en heeft daarmee de beste uitgangspositie als het gaat om de derde plaats in het eindklassement. De Spanjaard, die de laatste races in een uitstekende vorm verkeert, heeft zeven punten voorsprong op Alex Rins. Danilo Petrucci staat op precies 25 punten, het aantal dat in Valencia te verdienen is, maar gezien zijn recente vorm hoeven we niet te verwachten dat de Ducati-man gaat winnen. In principe maken Rins en Viñales het dus uit. Beiden hebben dit seizoen twee keer gewonnen, het zou nog weleens een interessant duel kunnen worden.

46 races geen winst voor #46?

Mocht Valentino Rossi het aankomende raceweekend zonder overwinning afsluiten, is het 46 races geleden dat Rossi gewonnen heeft. In de achttien voorgaande races stond hij slechts twee keer op het podium. Het huidige seizoen gaat daarmee de boeken in als een van de slechtste jaren uit de loopbaan van Il Dottore. Wellicht voor de laatste keer gaat Rossi proberen het tij te keren als hij dinsdag tijdens de post-season test, die traditioneel na de Valencia GP gehouden wordt, samen gaat werken met zijn nieuwe crew-chief Davide Muñoz.

De eerste MotoGP-debutant voor 2020 in actie

Aankomend weekend komt er in Valencia voor het eerst een coureur in actie in de MotoGP die in deze eeuw geboren is. Iker Lecuona (6 januari 2000) kreeg het zitje van Brad Binder bij Tech 3 in de schoot geworpen toen Johann Zarco er de brui aan gaf bij KTM. Hij mag nu al eens proeven aan het echte werk. Dit alles omdat Miguel Oliveira net geopereerd is en naar verwachting pas tijdens de pre-season test in Sepang weer kan rijden. Tech 3-teambaas Hervé Poncharal beloofde de jonge Spanjaard een ‘debuut zonder stress en druk’, maar toch zullen de leden van de Oostenrijkse renstal met interesse naar de coureur kijken. KTM hoopt met Lecuona namelijk een ‘eigen Quartararo’ in huis te hebben die in de komende jaren gaat schitteren voor de formatie uit Mattighofen.