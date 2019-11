Marquez over Rossi: “Kan ook na 2020 competitief zijn”

Rossi’s huidige deal loopt aan het eind van 2020 af, maar de 40-jarige rijder heeft niet uitgesloten dat hij nog eens twee jaar doorgaat. Wat de Italiaan uiteindelijk ook besluit te doen, Marquez gelooft dat de negenvoudig wereldkampioen competitief kan zijn als hij blijft. De Spanjaard stelt in gesprek met La Gazzetta dello Sport dat Rossi altijd goed overeind is gebleven tussen de verschillende generaties.

“Als hij doorgaat, kan hij het nog steeds [competitief zijn]”, zei Marquez in de Italiaanse sportkrant. In Maleisië vocht hij voor het podium, het is indrukwekkend wat hij nog altijd doet. Met alle generaties die de sport gekend heeft, de verschillende stijlen en rijders. Zijn naam was er altijd, hij heeft de verschillende generaties altijd overleefd. Een geweldige rijder is opgeleid om uiteindelijk een piek te bereiken, vanaf dat moment is het een doel om de ‘retour’ zo lang mogelijk uit te stellen. Valentino doet dat. Zijn ‘retour’ verloopt geleidelijk en hij is nog steeds gemotiveerd.”

‘De situatie van Lorenzo is onvoorstelbaar’

In hetzelfde gesprek liet achtvoudig wereldkampioen Marquez zich ook uit over teamgenoot Jorge Lorenzo, die dit seizoen allesbehalve competitief is geweest. Hij heeft moeite gehad zich aan te passen op de RC213V en werd bovendien geplaagd door verschillende blessures. Lorenzo heeft dit seizoen nog geen top-tien klassering kunnen scoren en het lijkt onzeker of hij na dit seizoen doorgaat bij het team. Geruchten over een vroegtijdig vertrek doen nog altijd de ronde in de paddock.

Marquez is verrast door de situatie waarin Lorenzo zich bevindt en moedigt hem aan “motivatie te zoeken” om alsnog iets te maken van het twee jaar in het contract. “Het is een verrassing voor mij, hem en het team”, zei Marquez gevraagd naar de problemen van Lorenzo. “Het is onvoorstelbaar dat een kampioen in een dergelijke situatie zit. Het is ondenkbaar om hem volgend jaar ook nog zo te zien. Hij werkt aan een oplossing en moet daar motivatie uit putten.

Of Lorenzo ook volgend jaar nog als teamgenoot blijft is onduidelijk, maar Marquez zei: “Het staat in zijn contract. Ik denk dat hij doorgaat, maar dat is een persoonlijke beslissing.”

Met medewerking van Matteo Nugnes