Zarco: Nakagami heeft krediet verspeeld bij collega-rijders

Alex Rins bekritiseerde LCR-rijder Nakagami nadat de twee elkaar tijdens de Italiaanse GP raakten. Rins viel daardoor uit. Zondag crashte Nakagami na een bliksemstart in de eerste bocht en nam Rins en Ducati-coureur Francesco Bagnaia mee in zijn val. Rins haalde hard uit naar de MotoGP-stewards omdat zij het beoordeelden als een race-incident. De Suzuki-coureur brak bij het incident, zo bleek zondagavond, zijn pols. Nakagami heeft van zondag op maandag ook moeten overnachten in het ziekenhuis nadat hij het achterwiel van Bagnaia in zijn gezicht kreeg.

Het incident in Mugello werd vrijdag in de Safety Commission nog besproken, aldus Johann Zarco. “We hebben het in de Safety Commission besproken, Rins vroeg ons om onze mening na dat incident van Mugello”, zegt Zarco, die zondag derde werd. “Hij wilde onze mening en we waren het er bijna allemaal over eens dat Nakagami daar geen fout maakten, we waren het eens met de stewards dat ze hem daar geen straf konden geven. Ook al waren we het ermee eens dat hij soms best agressief kan zijn, maar in Mugello maakte hij geen fout.” Het incident in Barcelona was andere koek, vindt de Fransman. “Hij heeft het opgebouwde krediet dat we hem in de Safety Commission gaven weer verspeeld, dat is erg spijtig voor hem. Ik weet niet wat ze zeggen, maar hij heeft Rins uit de wedstrijd gereden en heeft zijn krediet verspeeld. Dat is erg jammer.”

Racewinnaar Fabio Quartararo gaf na Zarco ook zijn visie op de zaak: “Het was geen race-incident, je kunt in de eerste ronde niet zo aanvallend rijden”, aldus de wereldkampioen. “Ik weet niet hoe het mogelijk was dat Pecco tweede lag en Nakagami zover naar voren zat, hoe hij daar kwam weet ik niet. Maar dit is geen race-incident. In de eerste ronden moeten we ons allemaal bewust zijn van de gevaren waar we mee te maken hebben. Deze motoren wegen 160 kilo en als je zo geraakt wordt, kan het ook je laatste race geweest zijn. De start is altijd gevaarlijk, na de eerste ronde is er minder risico.”

Jorge Martin was het grotendeels eens met Quartararo, maar stelt wel dat de stewards in Mugello een precedent geschept hebben. “Dat was voor mij geen race-incident, ze hadden Nakagami in Mugello al een straf moeten geven. Hij denkt nu dat hij alles kan doen”, aldus Martin. “Nu doet hij het weer en krijgt hij geen straf. Hij zal hetzelfde doen in de volgende race. Het is gevaarlijk. Alex Rins heeft zijn pols gebroken, hij riskeerde zelf ook iets. Ze moeten een systeem bedenken waarin de veiligheid van de rijders belangrijker wordt. Dat ze hem geen straf geven is wat dat betreft verkeerd.”

Suzuki heeft naar aanleiding van de no further action een protest ingediend bij de FIM-stewards. De uitkomst daarvan is nog niet bekend.