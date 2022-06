Met de nieuwe onderdelen tracht Honda de huidige versie van de RC213V te verbeteren. De motor stelt voorlopig behoorlijk teleur, ook kan het Japanse merk niet over de volledige bezetting beschikken. Marc Marquez is eind vorige week voor de vierde keer geopereerd aan zijn rechter bovenarm. Takaaki Nakagami zou het materiaal van Marquez tot zijn beschikking krijgen, maar de coureur schakelde zich zondag zelf uit met een valpartij in de eerste bocht van de Catalaanse Grand Prix. Hij moest ter observatie een nacht in het ziekenhuis blijven.

In Mugello stuurde HRC een nieuwe achterbrug en een nieuw chassis om het pakket voor de rijders te verbeteren. Met de afwezigheid van Marquez én Nakagami gingen de onderdelen niet naar fabrieksrijder Pol Espargaro maar naar Alex Marquez bij LCR, bevestigde het team aan deze website. Het werd gezien als een motie van wantrouwen in de richting van Espargaro, die een aflopend contract heeft en hoogstwaarschijnlijk moet vertrekken bij zijn huidige team.

Een teamlid van Honda laat echter in gesprek met Motorsport.com weten dat er “veel nieuwe onderdelen” zijn voor de beide rijders. Pol Espargaro heeft de nieuwe onderdelen die Marquez in Mugello al probeerde ook gekregen, laat het team weten. Het lijkt erop dat de Japanse engineers door de afwezigheid van Nakagami en Marquez toch op hun beslissing zijn teruggekomen om het nieuwe materiaal niet beschikbaar te stellen aan Espargaro.