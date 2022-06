Na een bloedheet weekend op het Circuit de Barcelona-Catalunya waren de 25 coureurs klaar voor de start van de Grand Prix van Catalonië. Er werd veel getwijfeld over de bandenkeuze, over de strategie voor de wedstrijd en hoe de warmte invloed zou hebben op het wedstrijdverloop. Om 14.00 uur lokale tijd was het afgelopen met het speculeren en doofde het startlicht op het lange rechte stuk. De man op pole-position begon als favoriet: Aleix Espargaro uit Granollers, die op drie kilometer van het circuit in Barcelona ter wereld kwam.

De Aprilia-man maakte de beste start en kwam als eerste aan in de eerste bocht, al kwam Fabio Quartararo wel binnendoor. De Fransman nam de leiding in de wedstrijd. Voor Francesco Bagnaia was de wedstrijd al aan het eind van het rechte stuk voorbij. Hij werd bij het ingaan van de eerste bocht van achteren aangereden door Takaaki Nakagami. De LCR Honda-rijder veegde ook Suzuki-coureur Alex Rins onderuit, net zoals een week geleden in Mugello ook gebeurde. Rins werd met geweld door de lucht geslingerd, maar bleef ongedeerd bij het incident. Nakagami ging voor controle naar het medisch centrum op het circuit.

Espargaro stuit op een herboren Martin

Quartararo liet er geen gras over groeien. Zijn enige kans om te winnen was door vanaf de start meteen te leiden en weg te rijden. Quartararo bouwde in de eerste ronden meteen een voorsprong van een seconde op. Thuisrijder Espargaro had moeite het ziedende tempo beet te houden, hij werd bovendien van achteren bedreigd door Jorge Martin. Het duurde niet lang voordat de Paarse Pramac-machine aan de RS-GP voorbijging. Martin had echter niet meteen een antwoord op de snelheid van de kampioenschapsleider. Verder naar achteren hadden verschillende coureurs het strijdtoneel inmiddels verlaten. Bagnaia stapte na zijn crash nog wel op, maar kwam even later binnen. Zijn race was voorbij. Ook Stefan Bradl, de vervanger van de geblesseerde Marc Marquez, kwam niet ver. Hij ging al in de tweede ronde onderuit en ook Marco Bezzecchi had problemen. Hij viel in de vijfde ronde bij het insturen van bocht 10. Ook hij gaf de pijp aan Maarten.

Terwijl Espargaro kort op het achterwiel van Martin reed, had Quartararo een paar tienden in de tas op de achtervolgers. Hij bouwde zijn voorsprong op een derde van de race uit naar 2,5 seconden. De Aprilia-kopman had op zijn beurt weinig te vrezen van achtervolger Johann Zarco. Op de harde achterband had hij in het begin van de race niet de snelheid om de podiumklanten bij te benen. Zarco lag vierde voor Joan Mir en Luca Marini terwijl Maverick Viñales op de zachtste compound achterband op de zevende plek rondreed. Pol Espargaro viel na een sterke openingsronde terug, hij werd links en rechts om de oren gereden door de KTM-coureurs én Darryn Binder. Uit de achtergrond had ook Alex Marquez een goede start gemaakt. Na zijn valpartij op zaterdag begon hij vanaf de laatste startplek, na tien ronden lag de Spanjaard op de tiende plaats.

Quartararo controleert, Espargaro spoelt zeker podium door het putje

Het duurde tot de tiende ronde voordat Espargaro een kans zag om Martin te grazen te nemen. Bij het ingaan van de eerste bocht remde hij de Pramac-rijder uit en kon de jacht openen op Quartararo. Die was op dat moment echter al ruim drie seconden weggereden en in het voordeel. Quartararo kon in de vrije lucht zijn race perfect managen door de rondetijden van Espargaro te spiegelen. De Aprilia-man had op zijn beurt geen tempo op het ziedende tempo van Quartararo. Hij kwam niet van de beide Pramac-mannen af, maar maakte ook helemaal niets goed op de leider in de wedstrijd.

Met negen ronden te gaan zag Martin zijn kans schoon om de tweede plek weer over te nemen. Hij zette de inhaalactie bij het ingaan van de eerste bocht in, voor Espargaro een moment eens goed achter zich te kijken. Bij het omkijken zag hij de andere Paarse Ducati GP22 van Johann Zarco, die eerder op de dag liet weten nog een jaar langer bij Pramac Ducati te blijven. Het was stuivertje wisselen voor de tweede plek, na een paar veelbelovende rondje kreeg ook Martin te maken met de drop van de achterband. Espargaro kwam daardoor nogmaals langszij. Nu was het verzet van Martin wel degelijk gebroken. Hij verloor een ronde later maar liefst zes tienden.

De overwinning van Quartararo kwam niet meer in gevaar, maar een zeer merkwaardige actie kostte Aleix Espargaro zijn podium. Bij het ingaan van de laatste ronde kwam de coureur overeind op het rechte stuk. Het leek erop dat zijn motor kapot was, maar dat bleek niet het geval. Hij gaf de tweede plaats weg aan Jorge Martin en Johann Zarco. Het duurde tot na bocht 2 voor hij besefte dat de race nog niet voorbij was. Luca Marini was hem op dat moment al voorbij. Espargaro wist de VR46-coureur nog te passeren, maar eindigde op de vijfde plek en was ontroostbaar na de finish.

Quartararo ging met beide Pramac-rijders Martin en Zarco naar het podium. Joan Mir haalde voor het eerst sinds de GP van Spanje weer punten. Hij werd vierde voor de ziedende Espargaro. Luca Marini werd zesde voor Maverick Viñales. Brad Binder eindigde daar vijf seconden achter op de achtste plek, gevolgd door Miguel Oliveira. Alex Marquez maakte een sterke inhaalrace af op de tiende plek, voor rookie Darryn Binder. Die hield op zijn beurt merkgenoot Franco Morbidelli achter zich. Jack Miller eindigde op de veertiende plek terwijl Raul Fernandez op de KTM Tech3-machine zijn eerste WK-punt pakte. Hij werd vijftiende.

Michele Pirro eindigde op de zestiende plaats voor een teleurstellende Pol Espargaro. De Repsol Honda-coureur viel in de laatste ronden helemaal stil. Hij eindigde op de zeventiende plek als laatste.

Uitslag: MotoGP Grand Prix van Catalonië