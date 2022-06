Rins furieus na crash: “We moeten de stewards vervangen”

Alex Rins werd zondagmiddag in de eerste bocht van de Grand Prix van Catalonië het slachtoffer van een ijverige Takaaki Nakagami. De Japanner kwam van de twaalfde startplek en wilde als vierde de eerst bocht induiken, toen hij controle over de machine verloor. Hij gleed onderuit en raakte met zijn hoofd de motor van Francesco Bagnaia, die daardoor viel. De stuurloze Honda RC213V kwam tegen Suzuki-rijder Rins aan, die daarbij zijn pols bezeerde. De stewards oordeelden dat het een race-incident was, zij vonden een straf niet nodig. Suzuki heeft protest aangetekend tegen die beslissing.

“Hij kan niet op deze manier rijden”, zegt Rins over Nakagami. “Je wilt niet dat een concurrent geblesseerd raakt, maar hij ging over de limiet. Dat is het eerste wat ik wil zeggen. Het was niet acceptabel. We kunnen niet op deze manier verder gaan. De wedstrijdleiding, de stewards, het slaat nergens op als ze zeggen dat dit no further action is.” Het was al de tweede keer in een week dat Rins en Nakagami elkaar tegenkwamen. In Mugello ging Rins ook onderuit na een touché met de LCR-rijder, toen deed de wedstrijdleiding het ook als een race-incident af. “Ik heb in Mugello mijn mening al gegeven dat we zwaarder moeten straffen, maar ze hebben vandaag laten zien dat de stewards niet op het niveau van de MotoGP zitten.”

“Dit is geen kinderspel”, gaat Rins verder. “Ik ben nu geblesseerd, we racen met snelheden van 350 kilometer per uur. Zoals ik zei, de stewards zitten niet op het niveau. No further action is onbegrijpelijk, in eerste instantie omdat Taka de baan heel agressief overstak. Als er rijders in de buurt waren, had hij ze zeker geraakt. Ten tweede remde hij verschrikkelijk laat en was het logisch dat hij grip aan de voorkant zou verliezen.”

Volgens Rins is er onder de coureurs veel onvrede over de stewards, maar slaagt men er niet in om een verandering teweeg te brengen. “In de safety commission heb ik het laten zien aan Mike Webb, de wedstrijdleider, en de rijders wat er gebeurde in Mugello. De meningen waren verdeeld, maar iedereen heeft het altijd maar over de stewards. Het is duidelijk dat zij hun werk niet goed doen.” Rins gaat de druk opvoeren om die verandering nu wel voor elkaar te krijgen. “Ik ga nu zeker mijn best doen om ze onder druk te zetten. Afgezien van het incident in Mugello heb ik een blessure en heb ik nog meer averij opgelopen in het kampioenschap. Pecco ook, zelfde verhaal.”

Rins vreest dat hij zijn pols gebroken heeft in het incident. “Ik ga zo naar het Dexeus-ziekenhuis [in Barcelona] voor controle. Maar het ziet er slecht uit. Ik kan mijn pols niet bewegen. Ik ben heel verdrietig dat we onze snelheid niet hebben kunnen tonen.”