Miller wil dat MotoGP de testdagen na het seizoen afschaft

Om het testwerk in de MotoGP te reduceren heeft men besloten de traditionele tweedaagse na de Valencia GP volgend seizoen niet meer te houden. De enige post-season test wordt daarom een week later gehouden in Jerez. Het betekent overigens ook dat er volgend seizoen meer tijd zit tussen de laatste test op 20 november en de eerste collectieve test voor het nieuwe seizoen op 6 februari.

Miller maalt er niet om dat de Valencia-test in de toekomst van de kalender verdwijnt en hij gelooft overigens ook niet dat de vaste rijders uit het kampioenschap in de winter nog moeten rijden terwijl het seizoen afgelopen is. “Wat mij betreft schaffen ze al het testwerk na de laatste race af”, zei de uitgesproken Australiër. “Laten we zo snel mogelijk vertrekken als we hier klaar zijn, dan kunnen we wel iets eerder beginnen. Niet in januari, maar je kunt meerdere tests doen voor het seizoen. De meeste fabrikanten hebben nu testrijders, wij geven altijd feedback na de race. Ik heb het gevoel dat we niet heel veel moeten testen.”

De vaste GP-rijders krijgen daardoor meer rust, bovendien meent Miller dat het goed is voor de werkgelegenheid: “We moeten ons focussen op het racen en het geeft andere rijders de kans om aan extra zaken te werken. Iedere fabrikant heeft dan een goede testrijder nodig. Wat mij betreft is dat logisch. Dan krijgen wij iets meer rust in plaats van minder dan een maand. Tegen de tijd dat je kunt beginnen om je batterijen op te laden, moet je alweer beginnen met reizen voor het nieuwe seizoen en met je trainingskamp beginnen. Het zou goed zijn om iets meer rust te hebben en een paar weken niet in het vliegtuig te zitten.”

Gevraagd of het schrappen van de post-season tests een logische stap zou zijn als gevolg van het steeds grotere wedstrijdschema, zei Miller: “Dat is precies wat ik bedoel. We krijgen steeds meer races, het seizoen wordt almaar langer. Ze moeten op een gegeven moment iets doen en stellen dat we binnen die periode onze wedstrijden en tests doen.”

Met medewerking van Matteo Nugnes