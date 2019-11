Honda-rijders over nieuwe RC213V: "Karakter is hetzelfde"

Crutchlow was afgelopen jaar kritisch op het bochtenwerk van de RC213V. Het ontbrak aan vertrouwen bij het insturen van de bochten, vooral de voorkant van de machine reageerde was vaak niet zoals de Brit wilde. De coureur kwam tot drie podiumfinishes in 2019 nadat hij een jaar eerder nog een race won. Crutchlow had tijdens de tweedaagse post-season test in Valencia ruim de tijd om de machines van 2019 en 2020 te vergelijken. Hij kwam tot de conclusie dat de machine op bepaalde punten beter is geworden, maar nog steeds bijzonder moeilijk te berijden is.

“We moeten positief zijn over de machine die ze afgeleverd hebben, we moeten positief zijn dat we op bepaalde vlakken een stap gemaakt hebben”, verklaarde Crutchlow, die de tweedaagse test met de vierde tijd afsloot. “Het voelt allemaal iets comfortabeler, ik heb iets meer vertrouwen in de motor. Maar over het algemeen is de machine niet makkelijker geworden om mee te rijden. Daar moeten we deze winter aan werken en hopelijk wordt het dan beter. Over het algemeen was ik wel sneller dan tijdens het weekend. Dat is positief op een nieuwe motor die nog maar twee dagen gereden heeft in Valencia. Ik heb niet echt meer gereden op mijn motor van het weekend. Ik heb aan het eind van de dag nog een run gedaan, ik weet vrij zeker dat ik nog sneller had kunnen gaan. Maar het belangrijkste is dat we informatie verzameld hebben over de 2020-motor.”

“Karakter is min of meer hetzelfde”

MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez rondde de test in Valencia af met de zevende tijd. De Spanjaard sloot zich aan bij de teksten van Crutchlow: “Het karakter van de motor is min of meer hetzelfde gebleven. Ik heb me geconcentreerd op het rijden met het prototype. Ik geloof dat er potentieel is maar het is allemaal nog heel nieuw. We moeten nog een paar dingen aanpassen. Ik heb mijn snelste tijd gereden met het prototype, ik ben er gewoon aan blijven werken. Toen ik terugkeerde naar de huidige motor was ik ook snel. Er zijn nog veel dingen nieuw en gelukkig hebben we die in Valencia kunnen testen. Het racetempo was niet slecht.”

Met medewerking van Lewis Duncan