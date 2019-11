Yamaha: Deur voor Zarco staat nog altijd open

Zarco is een soort verstekeling geworden sinds hij voor de Grand Prix van Misano definitief zijn plek verloor bij het fabrieksteam van KTM. De coureur keerde de laatste races van dit seizoen terug op de grid, als vervanger van Takaaki Nakagami bij LCR Honda. Toen Jorge Lorenzo zijn afscheid aankondigde, werd de coureur direct in verband gebracht het zitje van de drievoudig kampioen. Honda koos voor Alex Marquez, maar Zarco’s kansen in de MotoGP zijn nog altijd niet dood en begraven.

De Fransman voerde maandag een gesprek met het management van Ducati met het oog op een zitje bij Avintia Racing, dat promotie heeft gekregen en vanaf heden satellietteam is voor de Desmosedici. Ook zou Zarco terug kunnen keren naar de Moto2, want daar is de plek van wereldkampioen Marquez vrijgekomen. Daarnaast staat de deur nog op een kier bij Yamaha, het merk waar Zarco bij debuteerde in 2017. Zeker met de ervaringen bij Honda is de coureur interessant voor het merk.

“Ik heb kortgeleden nog met Johann gesproken”, gaf sportief directeur Lin Jarvis van Yamaha toe in gesprek met MotoGP.com. “We hebben hem toen gezegd dat hij altijd bij ons terug zou kunnen keren, ook als zijn Honda-programma op niets uit zou lopen. Het belangrijkste is dat hij de intentie uitgesproken heeft in eerste instantie te gaan voor het vinden van een racezitje. Hij moet precies weten wat hij wil, als hij wil racen moet hij dat proberen. Daarna zou hij zich kunnen voorbereiden op een rol als testrijder. Dat is aan hem. Wij hebben geen haast en zullen inspelen op de omstandigheden.”

Zeker is dat Yamaha in ieder geval openstaat voor een terugkeer van Zarco, zo benadrukte Jarvis. “Hij is op dit moment zelfs interessanter geworden voor ons. Hij is een snelle coureur, maar hij heeft nu ervaring op de KTM en heeft recent op de Honda gezeten. Dat is allemaal positief voor ons.”

Yamaha heeft momenteel geen Europese testrijders meer onder contract staan bij het testteam dat vorig seizoen opgericht werd. Jonas Folger maakte eerder deze maand bekend dat hij vertrokken is bij de renstal, maar Yamaha heeft nog twee Japanse coureurs die regelmatig testwerk uitvoeren. Jarvis gaf toe dat men blijft zoeken naar een goede coureur als aanvulling op het testprogramma.