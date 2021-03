Het MotoGP-seizoen 2021 staat op punt van beginnen en het belooft een vreemde voorbereiding te worden. Al het testwerk wordt op een circuit in Qatar afgewerkt en dat circuit is ook nog niet eens de meest ideale locatie om het nieuwe materiaal aan de tand te voelen. Voor Viñales is er veel meer te testen dan alleen het nieuwe materiaal. Bij het fabrieksteam van Yamaha is hij nu de meest ervaren man na het vertrek van Valentino Rossi. Hij krijgt de jonge Fabio Quartararo naast zich, die in 2020 vaak geplaagd werd door dezelfde problemen als Viñales zelf. Niet alleen wordt het zaak om de motor te verbeteren, ook moet Yamaha weer als een eenheid gaan werken. Dat was in de tijd dat Rossi nog in het team zat, vaak niet het geval en dat stuitte Viñales tegen de borst.

Gevraagd wat hij met die opmerking bedoelde, zei Viñales in gesprek met onze MotoGP-verslaggever Lewis Duncan van Autosport: “Het is niet eenvoudig om als sterk team op te treden, het is lastig. In mijn eerste jaar bij Yamaha was mijn team soms geen eenheid… We gingen bijvoorbeeld niet met zijn allen eten of lunchen, iedereen was op zichzelf. Ik bedoelde dat we niet echt een team waren, niet iedereen was even tevreden. Met de komst van Esteban [Garcia, crew-chief] en Julito [Julian Simon, rijderscoach en analist] hebben we dat geprobeerd aan te pakken. Als persoon moet ik me goed en ontspannen voelen en om dat goede gevoel te krijgen moet ik ook weten dat iedereen om me heen zich goed voelt. Dat hebben we proberen te bereiken en daar werken we nog steeds aan. Ik denk dat Yamaha begrijpt waar we het over hebben, ze proberen me wat dat betreft ook gerust te stellen. Dat is voor mij dé manier om mijn volledige potentie te benutten, daar werken we aan. Natuurlijk ben ik voor mezelf ook veel aan het werken. Ik denk dat we nog ieder jaar beter worden. Een ander thema waar we echt aan moeten werken is de consistentie van de motor. Dat is wat echt beter moet, het is voor een rijder verdomde lastig om de ene race kans te maken op de overwinning en dan in de volgende race niet eens tiende te kunnen worden. Dat maakt het heel lastig, maar is ook iets waar Yamaha hard aan werkt. In 2019 was ik constanter. Vorig jaar ging ik terug. Ik denk dat we dit jaar wel weer de kans hebben om elke race op het podium te staan. Dat is belangrijk als we voor het grotere doel willen vechten.”

Hoe heb je aan jezelf gewerkt na de problemen van vorig jaar? Als we je soms hoorden praten, dan was je echt heel terneergeslagen…

“Je groeit als rijder elke dag. Soms is het lastig een verklaring te hebben voor iets. Het is heel lastig als je die verklaring niet hebt. ‘Ok, ik ben tiende geworden omdat ik dit deed of omdat de motor dat deed’ is het beste, maar uiteindelijk krijg je vaak geen verklaring. Wanneer dat soort dingen onduidelijk blijven, heb ik het lastig om kalm te blijven. Het is lastig om rustig te blijven wanneer je niet weet wat je kunt verwachten. Ik geef je een voorbeeld. De beide races in Oostenrijk gingen verschrikkelijk slecht, de resultaten waren heel beroerd. Vervolgens komen we in Misano en daar had ik beide races kunnen weten. Je begrijpt wat ik bedoel, had is lastig om je op zoiets voor te bereiden. Je gaat van zero naar hero en weer terug. Dat is mentaal best pittig. We werken met dit team ontzettend hard om elke race beter te worden en constant te worden. Als dat lukt, kunnen we elke race winnen. Dat is onze grootste prioriteit. In de eerste dagen van de test willen we alle belangrijke zaken testen. Zodra ik op de motor zit kan ik veel proberen en dan kunnen we de volgende drie dagen [volgende week] testen voor de race. Aan het ritme werken en andere zaken. We hebben een goed plan nodig en dat is iets waar we aan gewerkt hebben. We kunnen het, ik heb veel vertrouwen in het team en de mensen die ik om me heen heb.”

Zoals je zelf al zegt, je hebt een motor nodig die constant is. Yamaha bevestigde dat de motor voor 2021 meer lijkt op de M1 waar Franco Morbidelli vorig jaar mee reed, dat is de motor die jij het liefste had. Is dat bemoedigend?

“Nou, voor ons is het vooral belangrijk om een duidelijk beeld te krijgen voor de start van het seizoen. Dan kunnen we ervoor zorgen dat we niet weer verdwalen. Normaal gesproken gebeurt ons altijd hetzelfde. We starten heel sterk en dan raken we de weg kwijt. We moeten niet weer dezelfde fout maken. We moeten een plan hebben en daar het maximale van benutten en niet naar een ander blok kijken en checken of Franco’s motor beter is. We moeten een manier vinden om zelf goed te worden en die richting moeten we volgen. Het heeft geen zin om dat halverwege het seizoen dan te veranderen, dan verander je iets omdat je tijdens een race wat slechter of beter bent. We moeten een manier vinden om elke race sterk te zijn. Dat is het meest belangrijke, we moeten ons aan het plan houden en daar vertrouwen in hebben.”

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Wordt het gemakkelijker nu je Fabio Quartararo aan je zijde hebt, een coureur die vaak hetzelfde gevoel heeft met de Yamaha?

“Hmm, eerlijk gezegd zullen we ons veel met onszelf bezighouden, maar we zullen proberen om zaken te bespreken. Het is belangrijk dat Fabio met dezelfde feedback komt, dan ga je met het team de goede kant op. We moeten in onszelf geloven, in ons materiaal en we moeten Yamaha pushen dat er gewerkt wordt aan een oplossing voor de problemen. Dat is wat we proberen te doen. We zetten ons beste beentje voor en hopen resultaten te scoren, anders is het allemaal voor niets. Daarom zeg ik ook, we hebben een goed plan nodig waarmee we kunnen werken. We hebben niet drie of vier plannen nodig, dan raken we het kwijt.”

Heb je goed met het Yamaha-management en engineers samen kunnen werken om een duidelijk plan op te stellen?

“Ja, ik heb er samen met de mensen om me heen voor gestreden, zeker met Lin [Jarvis], Maio [Meregalli] en Takahiro [Sumi]. Als we Yamaha weer aan de top willen krijgen, zullen we dat samen moeten doen. We moeten eerlijk kunnen zijn tegenover elkaar, ik heb het gevoel dat ik bij Yamaha eerlijk kan zeggen wat mijn mening is. Het is belangrijk dat we dat allemaal doen, dan kunnen we sterker worden. Dat is heel belangrijk.”

Tot slot, wie is de grootste bedreiging dit seizoen? Er zijn veel rijders die races kunnen winnen.

“Het wordt elk jaar lastiger, de motoren worden beter en de verschillen steeds kleiner. Bijna iedereen heeft nu fabrieksmateriaal. Zoals je zegt, er zijn 24 rijders die de kans hebben om races te winnen. We zullen na de eerste race meer weten wie het wel waarmaakt en wie niet. We zullen het zien, ik ben ook benieuwd. Dat het zo onvoorspelbaar is, is alleen maar mooi.”

Yamaha YZR-M1 van Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing Foto: Yamaha MotoGP