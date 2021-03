Pramac Ducati heeft met Johann Zarco en Jorge Martin een volledig nieuwe line-up in 2021. Die laatste kwam vrijdag al in actie tijdens de shakedown op het circuit van Qatar. Het Formule 1-logo werd gespot op de achterkant van de motor van Martin. Motorsport.com kreeg bevestiging van een Pramac-woordvoerder dat dit op verzoek van Domenicali gebeurd is.

De Italiaan, die directeur was bij Lamborghini en daarvoor tot het eind van 2013 teambaas van het Ferrari F1-team was, heeft dit verzoek ingediend bij Pramac-baas Paolo Campinoti. De twee zijn erg goed bevriend, blijkt uit navraag. Eerder zaten er op initiatief van Domenicali ook al Lamborghini-stickers op de Ducati’s van Pramac. “Stefano Domenicali is erg close met Paolo Campinoti en hij heeft gevraagd of er een logo op de motor geplaatst kon worden”, liet de woordvoerder van Pramac weten.

In een reactie verklaarde de Formule 1: “Deze beide sporten, MotoGP en Formule 1, zijn het beste ter wereld en bezorgen fans over de hele wereld veel amusement. Carmelo [Ezpeleta, Dorna CEO], Paolo en Stefano zijn goed bevriend en wilden meer doen om de beide sporten in een goed daglicht te zetten. Uiteindelijk willen we ervoor zorgen dat meer fans kennismaken met de beide kampioenschappen.”

Jorge Martin, Pramac Racing Foto: Pramac Racing

De beide motoren van Martin en Zarco worden uitgerust met het logo van de Formule 1. Wanneer het seizoen eind maart begint zou het logo nog prominenter zichtbaar kunnen zijn. Domenicali nam eind vorig jaar de taken van Chase Carey over en is nu actief als de hoogste man van de Formule 1. De zakenman heeft aangedrongen om de banden tussen F1 en MotoGP aan te halen, zo werd er samengewerkt aan een protocol om in 2021 om te gaan met COVID-19.

Pramac scoorde in 2020 vijf podiums met Jack Miller en Francesco Bagnaia. Beiden vertrokken naar het fabrieksteam. De nieuwe rijders hebben dit seizoen de beschikking over het nieuwste materiaal.