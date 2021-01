Hoe Honda de bakens verzette tijdens de afwezigheid van Marquez

Het is zondagmiddag 19 juli 2020 als Marc Marquez na een indrukwekkende inhaalrace zwaar ten val komt. Nu wel. Enkele ronden eerder blijft hij op miraculeuze wijze overeind als hij in bocht 4 even de controle over zijn Honda RC213V verliest. Marquez dreef meer dan eens spot met de wetten der fysica, deze keer komt hij er niet mee weg. Het is goed mis. Marquez zit vloekend op de brancard en wordt naar het ziekenhuis gebracht. Een breuk in de rechter bovenarm moet geopereerd worden. Aanvankelijk denkt Marquez nog aan snel terugkomen om zijn kampioenschap te redden. Hij stapt een week later weer op de motor, maar het blijkt niet verantwoord om door te zetten. Het is deze keer niet eens nodig om de wielen van zijn trainingsmotor te verstoppen om de meervoudig wereldkampioen van het trainen te weerhouden. De situatie is ernstig. Aanvankelijk denkt het team dat Marquez een paar weken aan de kant staat, maar die termijn wordt alsmaar langer. In de tussentijd heeft testrijder Stefan Bradl de plek van Marquez bij Repsol Honda ingenomen. Een hele omslag voor de ervaren Duitser, die gerekend had op een paar privétests en verder achter de schermen zou werken aan de ontwikkeling van de machine.

Bradl kwam bij een voor hem onbekende crew terecht. Santi Hernandez, de crew-chief van Marquez, had in de MotoGP nog nooit met een andere rijder gewerkt. En Marc Marquez had sinds zijn MotoGP-debuut geen race gemist. Het was met andere woorden omschakelen voor de crew. “Eerst dachten we dat Marc binnen korte tijd terug zou keren, we hadden ons niet voorbereid op een lange afwezigheid”, zei Hernandez in de Spaanstalige MotoGP-podcast van Motorsport.com. “We dachten dat hij twee of drie races zou missen en dat we in de tussentijd als testteam met Bradl zouden werken. Maar de weken duurden maar en de informatie die we kregen maakte wel duidelijk dat het langer zou duren. Het was voor ons lastig om de knop om te zetten. We gingen van het wekelijks vechten om de overwinning met als doel wereldkampioen te worden naar een heel ander doel.”

'Meer waardering en motivatie'

De Duitser is een gerespecteerde testrijder binnen HRC Honda, hij heeft niet voor niets contractverlenging gekregen bij het merk. Maar in vergelijking met Marc Marquez is Bradl niet bepaald een hoogvlieger. In dat opzicht was het heel interessant om de omgang van het team met een andere rijder dan Marquez te analyseren. Het zou voor een formatie demotiverend kunnen werken op het moment dat je niet elke week voor de overwinning kunt vechten en aan het eind van het seizoen niet een kampioenschap opstrijkt. In het geval van de Marquez-crew was dit anders, redeneert Hernandez, die spreekt van een verandering in mindset en instelling. “Ik heb persoonlijk geleerd dat ik moet waarderen wat ik heb. Ik zit in de gelukkige positie dat ik met de beste mensen mag werken. We hadden Marc en kregen Bradl en dat leerde mij dat we voor punten moesten vechten in plaats van overwinningen. Ik heb sinds 2011 met Marc gewerkt en ons doel is altijd geweest om te winnen. Dan begin je op den duur te denken dat het normaal is, maar dat is het niet. Het is goed als je in de top-tien aan de finish komt. Wat er gebeurd is heeft ervoor gezorgd dat ik meer waardeer wat ik kan doen naast mijn samenwerking met Marc.”

Dat deed ook de motivatie van de overige teamleden goed, zag Hernandez. Een praktijkvoorbeeld is de warm-up voor de afsluitende race in Portugal. Op zondagochtend gaat Bradl hard onderuit en de motor keert zwaar beschadigd terug. “Ik heb nog nooit een motor gezien die er zo slecht aan toe was en dan moet ik zeggen dat we bij Marc wel wat gewend zijn”, geeft Hernandez een praktijkvoorbeeld. “Zelfs onze baas, Takeo [Yokoyama, technisch manager van HRC Honda] zei dat hij het begreep als we de motor niet tijdig klaar zouden kunnen krijgen. De monteurs gingen aan de slag en konden zelfs nog koffiedrinken voordat ze de motor af moesten hebben. Het is makkelijk om ontspannen te zijn als er geen druk op staat, de baas begreep het zelfs. Maar we namen het risico, werkten hard en het resultaat sprak voor zich.” Bradl betaalde het harde werk van zijn monteurs uit met de zevende plaats, zijn beste resultaat van het seizoen.

Eerlijkheid

Ook voor de rijder was het niet makkelijk de omslag te maken van testrijder naar full-time racer. Aangezien Hernandez en de zijnen nog nooit met een andere coureur gewerkt hadden, vergde dat enige aanpassing. “We hebben het over een rijder die opgeroepen werd als testrijder en toen ineens de knop om moest zetten en als fulltime racer alle tests uit moest voeren. In zo’n situatie was het voor ons zaak om hem zo goed mogelijk te helpen zodat hij de beste versie van zichzelf kon zijn. In de laatste races was het ons doel om in de top-tien te komen, dat is gelukt. In de laatste race ging hij direct naar Q2. Stefan kreeg aan het eind van het seizoen weer de snelheid van een racer en dat komt ook deels op het conto van het team.” Hernandez kijkt bovendien terug op de positieve werkverhouding met Bradl, die vooral op eerlijkheid draaide. “Hij heeft ons op een positieve manier verrast en hij heeft zich heel goed aangepast binnen het team. Hij kwam binnen als een joker, een invaller. Wat mij vooral verbaasde is hoe eerlijk hij is. Door zijn rol als testrijder en de omstandigheden had hij vaak een excuus kunnen gebruiken om te zeggen dat hij problemen had met de motor. Maar dat deed hij niet, hij was heel eerlijk. Hij bedankte mij vaak als ik hem probeerde te helpen, maar dat hij ook toegaf dat hijzelf het probleem was. De motor was niet waar het fout ging, hij moest gewoon de ruimte krijgen om weer te wennen aan de nieuwe omstandigheden. En die eerlijkheid wordt heel erg gewaardeerd. Hij heeft laten zien waarom hij een sterke testrijder is en heeft zich bewezen in een situatie die helemaal niet makkelijk was.”

Met medewerking van German Garcia Casanova en Oriol Puigdemont