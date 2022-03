Gridstraf voor Morbidelli voor negeren regels bij proefstart

Omdat het nieuwe Mandalika International Street Circuit nogal smerig was tijdens de test, kregen rijders na afloop van de derde vrije training kans om een proefstart te maken op de grid. Dit was vrijdag afgesproken tijdens de bijeenkomst van de Safety Commission. Rijders moesten een plek op de grid vinden en vanaf dat punt en start maken. Maar voor ze een start mochten maken, moesten ze wel wachten tot de voorgangers vertrokken waren.

Franco Morbidelli ging echter voor Suzuki-rijder Joan Mir staan en overtrad daarmee de regels. Hij heeft een gridstraf van drie plekken gekregen en start daarom als vijftiende in de race. Gevraagd naar het moment, zegt Morbidelli dat hij zich niet bewust was van de afspraken omdat hij niet aanwezig was bij de Safety Commission. “Het spijt me. Ik heb de Safety Commission overgeslagen en daar hebben ze het besproken. Ik heb de start gewoon gedaan en heb niet op m’n beurt gewacht. Ik koos een andere plek en Joan Mir was op dat moment al aan het starten. Dat was niet de bedoeling, de straf is terecht.”

Hij voegt toe: “We hebben een e-mail gekregen en ik heb de papieren vanochtend gezien, maar ik heb het deel waar het ging over de volgorde blijkbaar over het hoofd gezien.”

Ongedeerd na harde crash

Morbidelli beleefde een lastige kwalificatie op het eiland Lombok. Hij plaatste zich weliswaar voor Q2, maar ging vroeg in de sessie hard onderuit in bocht 5. “Het was mijn fout”, aldus Morbidelli. “Ik kwam op een stuk terecht dat nat leek, maar dat was helemaal niet zo. Ik dacht dat het goed ging. Ik zag het en was voorzichtig, maar in de kwalificatie schatte ik het verkeerd in. Het circuit was nog een beetje nat, ik verloor daardoor grip aan de voorkant. Mijn fout.”