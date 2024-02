Het Bahrain International Circuit was woensdag niet alleen het decor voor de mediadag van de Formule 1 in de aanloop naar de Grand Prix van Bahrein, maar ook de plaats van handeling voor de teampresentatie van Pramac Ducati Racing. Het Italiaanse MotoGP-team rijdt al enkele jaren met F1-logo's op de motorfietsen en besloot zodoende om de teampresentatie samen te laten vallen met de opening van de GP van Bahrein.

De livery van Pramac is compleet vernieuwd voor het MotoGP-seizoen 2024. De formatie reed jarenlang met een overwegend witte kleurstelling, maar die kleur komt amper voor op de Ducati GP24. Het paars van titelsponsor Prima voert nu de boventoon en wordt aangevuld met enkele rode accenten en op sommige punten met ongeverfde koolstofvezel.

Na het behalen van de wereldtitel voor teams in 2023 heeft Pramac afscheid genomen van Johann Zarco, die zijn loopbaan voortzet bij LCR Honda. De vervanger van de Fransman luistert naar de naam Franco Morbidelli, die na ruim twee jaar in het fabrieksteam van Yamaha de overstap maakt naar Pramac. Zijn teamgenoot is Jorge Martín, die in 2023 zijn beste MotoGP-seizoen tot dusver kende. Hij wist vier Grands Prix te winnen en won bovendien negen sprintraces, waardoor hij tot de laatste race meedeed om de wereldtitel. Martín begint aan zijn vierde jaar bij zijn huidige werkgever.

Het nieuwe MotoGP-seizoen is inmiddels in aantocht. Tussen 8 en 10 maart wordt het nieuwe jaar afgetrapt met de Grand Prix van Qatar op Lusail International Circuit.