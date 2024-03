Wat Franco Morbidelli nog mist na eerste MotoGP-races op Ducati

Na de eerste twee raceweekenden van het MotoGP-seizoen 2024 is Franco Morbidelli nog altijd puntloos. Hij miste de wintertests in Maleisië en Qatar door blessureleed en miste daardoor belangrijke rijtijd op de Ducati Desmosedici GP24 van Pramac Racing, het team waar hij sinds deze winter voor uitkomt. De gevolgen daarvan merkt hij nu nog. "Wat ik momenteel het meeste mis op de motor is kennis en de vrijheid om dingen in een reflex te doen", legt Morbidelli uit. "Ik moet te veel nadenken over het inschakelen van de devices en het schakelen, wat anders gaat dan wat ik gewend ben. Ik denk nu na over dingen en focus me niet helemaal op het rijden en het maximaliseren daarvan. Dat is echter wat er gebeurt als je niet genoeg kilometers rijdt. Dat missen we."

Morbidelli heeft afgelopen winter het fabrieksteam van Yamaha na tweeënhalf jaar verruild voor een avontuur bij Pramac Ducati. Zijn winterse voorbereiding op het eerste seizoen in Italiaanse dienst is echter rampzalig verlopen. Tijdens een test op een superbike van Ducati in Portimão maakte de Italiaan een zware crash mee, waardoor hij een hersenschudding opliep. Als gevolg daarvan heeft Morbidelli de gehele testperiode moeten toekijken, om pas tijdens de openingsrace in Qatar echt goed kennis te maken met zijn nieuwe motorfiets. Na zijn tweede weekend op de GP24 wilde Morbidelli de motor niet vergelijken met de M1 van Yamaha, maar wel liet hij blijken onder de indruk te zijn van de potentie ervan.

"Ik wil geen vergelijkingen maken, want dat vind ik niet eerlijk. Ik wil hier graag beleefd over blijven", antwoordde Morbidelli op de vraag of hij de M1 en GP24 kon vergelijken. "Wat ik kan zeggen is dat ik me heel goed voel op deze motor. Als je kijkt naar het ritme in de race, terwijl ik zonder vrijheid reed, over veel dingen moest nadenken en daardoor dus met marge reed, dan was dat genoeg voor de zesde, zevende plek. Daar was ik het meeste van onder de indruk. Ik voel me heel goed met het pakket en ik voel dat dit heel veel potentie heeft. Het is een kwestie van in een zo kort mogelijke tijd zo goed mogelijk wennen aan de motor om de potentie te maximaliseren. Dat doe ik nu nog niet."