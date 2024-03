De MotoGP-wintertests beloofden belangrijk te worden voor Franco Morbidelli, die deze winter overstapte van Yamaha naar Pramac Ducati. Door blessureleed moest de Italiaan de testsessies in zowel Maleisië als Qatar echter aan zich voorbij laten gaan. Hij is inmiddels fit bevonden voor de Grand Prix van Qatar van aankomend weekend, maar staat door het ontbreken tijdens de tests niet optimaal voorbereid aan de start. Tot dusver reed Morbidelli alleen op de Ducati Desmosedici GP24 tijdens de testdag in Valencia en dus weet hij dat hij rustig moet blijven in de eerste fase van het seizoen.

"Ik voel me heel goed", vertelt Morbidelli op de donderdag in Lusail. "Het was een bijzonder voorseizoen voor mij zonder tests, terwijl de tests dit jaar voor mij het belangrijkste waren in alle jaren dat ik in de MotoGP zit. Ik zit op een compleet nieuwe motor en er wordt op hoog niveau gepresteerd in het kampioenschap. De situatie is echter wat het is en we gaan ons op de best mogelijke manier herstellen. In de eerste fase doen we rustig aan, willen we ritme opdoen naast de baan en niet in de stress raken als dingen niet meteen lukken, want we weten dat we in korte tijd veel dingen moeten leren."

Morbidelli miste de wintertests doordat hij tijdens een training op een straatmotor van Ducati in Portimão een nare crash meemaakte en een hoofdblessure opliep. Wat er precies gebeurde, weet hij tot op heden nog altijd niet. "Het was tijdens een out-lap en zowel de crash als de blessure waren best vreemd. Maar ik kan het me niet herinneren, ik heb geen duidelijk beeld", zegt hij. "Ik ben gewoon blij dat alles liep zoals het is gelopen. Portimão is een achtbaan. Het is een apart circuit en het kan soms gevaarlijk zijn. Het is heel leuk en heel gevaarlijk, zoals deze sport op zichzelf al is. Het grind is ietwat veranderd, maar ik heb het grind hier nog nooit geraakt. Dat gebeurde zelfs de laatste keer niet, ik raakte met mijn hoofd alleen redelijk hard het asfalt."

Bij de klap raakte Morbidelli buiten bewustzijn, waarna hij door Marc Márquez gevonden werd. De zesvoudig MotoGP-kampioen hielp hem, totdat de medische staf op de plek des onheils arriveerde. Er werd even voor het ergste gevreesd, maar Morbidelli is vooral blij dat hij op tijd hersteld is om bij de seizoensopening op de grid te kunnen staan. "Deze blessure heeft slechtere onderdelen gehad, zoals het verhaal. Ik sprak met Marc en hij vertelde hoe hij me op de baan vond en wat er gebeurde. Gelukkig is er uiteindelijk niets gebeurd waarvan iedereen bang was dat het zou gebeuren, godzijdank. Gelukkig kon ik ervan herstellen."