Morbidelli moet rust houden en mist MotoGP-tests Maleisië en Qatar

Vorige week ging Franco Morbidelli hard onderuit tijdens een training op een Ducati Panigale V4 in Portimão. Bij onderzoek in het ziekenhuis werd vervolgens een bloedpropje gevonden. Inmiddels is hij herstellende, maar een snelle rentree zit er niet in voor de Italiaan. Bij nieuwe controles in zijn thuisland is hij geadviseerd om de komende drie weken geen sportieve activiteiten te ondernemen. Morbidelli ontbrak om deze reden dinsdag al tijdens de eerste dag van de MotoGP-test in Sepang en ook de resterende twee dagen is hij dus niet van de partij. Ook de tweedaagse test in Qatar, die op 19 en 20 februari plaatsvindt, mist hij door dit doktersadvies.

"Na een dramatische crash tijdens een privétest in Portimão van vorige week heeft Franco Morbidelli verdere controles ondergaan bij professor Franco Servadei en dokter Roberto Donati", meldt werkgever Pramac Ducati in een verklaring. "Hoewel zijn algemene toestand goed is, besloot hij om een grondige medische controle te ondergaan alvorens te beslissen of hij naar Sepang zou afreizen. Na deze checks beval Servadei als voorzorgsmaatregel aan dat Morbidelli de komende drie weken geen sportieve activiteiten beoefent. Daardoor kan Franco niet deelnemen aan de aankomende MotoGP-test in Qatar. Zijn terugkeer op de baan wordt verwacht bij de eerste MotoGP-race van 2024, die tussen 8 en 10 maart wordt verreden op Losail International Circuit."

Door de crash in Portugal, waarbij hij hulp kreeg van Marc en Alex Marquez voordat de ambulance ter plekke verscheen, mist Morbidelli het gehele voorseizoen van de MotoGP. Als hij in Qatar al aan de start van de eerste Grand Prix kan verschijnen, doet hij dat met een achterstand ten opzichte van de concurrentie. In het eerste raceweekend moet hij dan zo snel mogelijk zien te wennen aan de Ducati Desmosedici GP24 waar hij bij Pramac over beschikt. Morbidelli is nieuw bij dat team, nadat hij de afgelopen tweeënhalf jaar voor het fabrieksteam van Yamaha uitkwam.