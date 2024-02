Schrik om Morbidelli na zware crash tijdens testdag in Portimao

Het WK Superbikes heeft maandag en dinsdag een privétest afgewerkt in Portimao, die georganiseerd werd door Aruba.it Ducati. Ook diverse MotoGP-rijders hebben zich op het Zuid-Portugese circuit laten zien tijdens de test. Zo kwamen onder meer Valentino Rossi en regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia in actie, maar ook Marc en Alex Marquez en diverse rijders uit de VR46 Academy. Zodoende heeft ook Franco Morbidelli meters gemaakt, maar dat is voor de Italiaan met Braziliaanse roots niet verlopen zoals gehoopt.

Op de tweede dag van de test op het Autodromo Internacional do Algarve is Morbidelli vlak voor het einde hard gecrasht in bocht 9, wat voor een rode vlag heeft gezorgd. De gebroeders Marquez zijn vervolgens gestopt toen ze bij de Italiaan van Pramac arriveerden om hem te helpen, waarna hij met de ambulance is afgevoerd naar het medisch centrum. Daar is besloten om hem door te sturen naar het ziekenhuis van Faro, waar uit een CT-scan is gebleken dat er een klein bloedpropje in zijn hoofd zit. Morbidelli heeft de afgelopen nacht daardoor in het ziekenhuis moeten doorbrengen, om daar vanochtend een nieuwe CT-scan te ondergaan om de stand van zaken te bekijken.

De verwachting is dat Morbidelli ook de komende nacht in het ziekenhuis van Faro moet blijven. "Het lijkt erop dat alles goed gaat. We wachten op de uitkomst van de tweede CT-scan om te bevestigen dat er geen problemen zijn, ondanks de klap die hij tegen zijn hoofd heeft gehad. De indrukken zijn goed, maar ze nemen het zekere voor het onzekere", meldt een bron binnen het team. "We zullen zien of ze hem vanavond uit het ziekenhuis laten vertrekken, maar het is waarschijnlijker dat dit morgen pas gebeurt. Dan kan hij ook weer terug naar Italië."

Door de crash komt Morbidelli's deelname aan de eerste officiële wintertest in gevaar. Tussen 6 en 8 februari wordt er drie dagen getest in Maleisië en om daar te komen, moet hij nog twee vluchten van zo'n zeven uur afleggen. Ook dient de Italiaan daar nog medische goedkeuring voor te krijgen. "Als ze hem vandaag of morgen naar huis laten gaan, kan hij aanwezig zijn bij de test van volgende week", aldus de bron binnen Pramac. "Vanuit het team kunnen we dat echter nog niet bevestigen."