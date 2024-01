Van der Mark vijfde in WSBK-test Portimao: "Oude Mickey komt terug"

Nadat er vorige week al twee dagen getest werd in Jerez reisde het WK Superbikes-circus maandag en dinsdag af naar Autodromo Internacional do Algarve voor een nieuwe tweedaagse test. De rijders uit het WK Supersport waren ditmaal niet van de partij, maar wel verscheen er een reeks MotoGP-toppers op de baan. Onder meer wereldkampioen Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Luca Marini, Fabio di Giannantonio en MotoGP-legende Valentino Rossi gaven acte de présence in Portimao, al meldden ze zich niet in de strijd om de snelste rondetijden.

De maandag viel uiteindelijk ten prooi aan Ducati-fabrieksrijder Nicolo Bulega. De Italiaan reed 83 ronden met 1.39.913 als snelste tijd, waarmee hij een kleine tiende sneller was dan Toprak Razgatlioglu. De naar BMW overgestapte Turk was met zijn tijd een halve tiende sneller dan Jonathan Rea, zijn opvolger bij het fabrieksteam van Yamaha. De zesvoudig WSBK-kampioen zag merkgenoten Remy Gardner en Andrea Locatelli de top-vijf completeren op de eerste testdag. Nieuwkomer Sam Lowes eindigde als zesde en troefde daarmee Michael van der Mark af. De enige Nederlander in het deelnemersveld reed op ruim zeven tienden de zevende tijd.

Tijdens de tweede testdag verging het Van der Mark nog iets beter. Met 1.39.617 haalde hij meer dan een seconde van zijn tijd van een dag eerder af om uiteindelijk de vijfde positie op de ranglijst te bezetten. De BMW-rijder gaf ruim vier tienden van een seconde toe op teamgenoot Razgatlioglu, die met 1.39.189 de snelste tijd van de test reed. Op een kleine tiende achterstand besloot Bulega de test op de tweede positie, met Kawasaki-rijder Alex Lowes op ruim drie tienden op de derde positie. Kort daarachter volgde Remy Gardner van GYTR Yamaha op de vierde stek. Wereldkampioen Alvaro Bautista moest het uiteindelijk doen met de vijftiende tijd op anderhalve seconde van Razgatlioglu, nadat hij de eerste dag nog in de top-tien afsloot.

Na beide testdagen in de top-zeven te hebben afgesloten concludeert Van der Mark dat hij langzamerhand weer de oude wordt, nadat hij de afgelopen seizoenen tobde met blessureleed. "Ten opzichte van de eerste dag hebben we de afstelling aangepast en daarmee de hele motor veranderd. Vanaf de eerste ronde voelde het goed", verklaart de rijder uit Gouda. "Aan het einde van de dag probeerden we het met nieuwe banden en reden we enkele goede ronden. Ik voelde me goed op de motor en ik denk dat ik nog iets sneller had kunnen zijn. Ik voel me steeds meer klaar om te racen. Ik heb veel vertrouwen opgedaan door zoveel ronden te rijden in perfecte omstandigheden. Ik voel me sneller en ben er meer klaar voor dan vorig jaar. De oude Mickey komt weer terug."