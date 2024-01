Van der Mark positief na 'twee perfecte' WSBK-testdagen in Jerez

Eind februari begint in het Australische Phillip Island het nieuwe seizoen van het WK Superbikes. In de aanloop naar de seizoensstart hebben de teams en rijders zich deze week twee dagen voorbereid in Jerez. Ook Michael van der Mark meldde zich woensdag en donderdag op het circuit in Zuid-Spanje om te testen met de verbeterde BMW M 1000 RR. De fabrieksrijder van het Duitse merk klokte op woensdag de vierde tijd en moest het op donderdag met P13 doen. Op de gecombineerde ranglijst van de twee testdagen eindigde Van der Mark uiteindelijk ook op de dertiende stek. Na afloop was de Nederlander tevreden over het verloop van de test en zijn eigen manier van rijden.

"Het is een drukke test geweest. Het waren twee perfecte dagen met geweldig weer, dus dat was geweldig voor het testen. Ik heb ervan genoten om weer te rijden", zegt Van der Mark, om vervolgens in te gaan op wat er zoal getest werd in Jerez. "We hebben veel verschillende afstellingen en onderdelen op de motor getest. Het waren zodoende drukke dagen, maar ik heb ervan genoten. We proberen de motor nog steeds te verbeteren en we worden beter en beter. Kijken naar mezelf is mijn rijden verbeterd en daar ben ik best blij mee. We hebben veel geleerd en ik kijk uit naar Portimao. Het is een van mijn favoriete circuits, dus ik kan niet wachten om daar weer aan de slag te gaan."

Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu noteerde de vierde tijd op de gecombineerde ranglijst.

Van der Mark noteerde op donderdag zijn beste tijd van de test met 1.39.224, waarmee hij bijna zeven tienden van een seconde langzamer was dan Scott Redding. Hij was op de derde positie de snelste rijder op een BMW en troefde daarmee Toprak Razgatlioglu nipt af. De wereldkampioen van 2021, die Yamaha deze winter heeft verruild voor het fabrieksteam van BMW, reed op de openingsdag de derde tijd en was op de tweede dag vierde. "Ik verwachtte niet dat ik een 1.38 zou rijden", vertelt de Turk na de test. "Ik ben heel verrast, want deze motor is nog nieuw voor mij. Ik leer nog steeds en mijn plan was om midden in de 1.39 te rijden. Daar begon ik op woensdag meteen mee en ik dacht dat 1.38 daardoor ook mogelijk was. Dat lukte en daar ben ik blij mee, want ik zie de potentie van de motor."

De BMW-rijders bleven tijdens de testdagen in Jerez overigens behoorlijk ver verwijderd van de snelste tijd. Die werd op beide dagen gereden door debutant Nicolo Bulega, de Supersport-kampioen van 2023. De nieuwbakken Ducati-rijder klokte op woensdag al 1.38.292, waarmee hij het complete veld op meer dan een seconde zette. Een dag later versnelde Bulega zelfs naar 1.37.809. De Italiaan was daarmee 0,536 seconde sneller dan Jonathan Rea, die zodoende goed is begonnen aan zijn avontuur bij Yamaha. Achter Redding en Razgatlioglu noteerde Andrea Iannone de vijfde tijd, voor Garrett Gerloff, Sam Lowes, Remy Gardner en Danilo Petrucci. De top-tien werd gecompleteerd door Andrea Locatelli. Wereldkampioen Alvaro Bautista richtte zich op de nieuwe gewichtsregels en eindigde uiteindelijk op P16.