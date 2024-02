Hoe de Marquez-broers Morbidelli na zware crash te hulp schoten

Op het circuit van Portimão werkte het WK Superbikes een privétest af die georganiseerd werd door Aruba.it Ducati. Bij de tweedaagse test waren ook enkele MotoGP-coureurs aanwezig, waaronder Franco Morbidelli, regerend MotoGP-kampioen Francesco Bagnaia, Alex Marquez en Marc Marquez. Op de tweede dag van die test ging het helemaal mis voor Morbidelli, die dit jaar de overstap maakt van het Yamaha fabrieksteam naar Pramac Ducati. In bocht 9 ging hij hard onderuit, waarna de rode vlag werd gezwaaid. Achter hem kwamen nog enkele rijders voorbij, waaronder de gebroeders Marquez. Zij zagen de Italiaan in een vreemde houding op de uitloopstrook liggen en besloten om te hulp te schieten.

"Alex en ik hielpen Franco", vertelt Marc Marquez bij een promotioneel evenement van Gresini in Jakarta. "We zijn uiteindelijk concurrenten, maar tegelijkertijd zijn we vrienden van de sport. We waren aan het testen in Portimão en zagen een rode vlag. Wij kwamen er als eerste aan, tussen bocht 8 en 9, en zagen dat Franco volledig buiten bewustzijn op de uitloopstrook lag. Hij lag een beetje in een gekke houding met zijn hoofd omhoog. Alex en ik stopten meteen, legden de motoren op de grond en renden naar hem toe om hem vlak te leggen."

Volgens Marquez was deze ingreep ook hard nodig. "Het is gevaarlijk als je bewusteloos bent en je met je hoofd naar boven gericht zit, want dan kun je niet goed ademen. We hebben hem dus recht gelegd, openden zijn leren pak en zijn helm en wachtten op de medische staf. Toen de medische staf arriveerde, gingen we terug naar de box. We zijn tegenstanders maar tegelijkertijd maten en we willen het beste voor al onze tegenstanders."

Morbidelli werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht, waar uit een CT-scan is gebleken dat er een klein bloedpropje in zijn hoofd zit. "Het lijkt erop dat alles goed gaat", meldde een bron binnen het team op woensdag. "We wachten op de uitkomst van de tweede CT-scan om te bevestigen dat er geen problemen zijn, ondanks de klap die hij tegen zijn hoofd heeft gehad. De indrukken zijn goed, maar ze nemen het zekere voor het onzekere. We zullen zien of ze hem vanavond uit het ziekenhuis laten vertrekken, maar het is waarschijnlijker dat dit morgen pas gebeurt. Dan kan hij ook weer terug naar Italië." Inmiddels heeft Pramac laten weten dat Morbidelli naar huis kon na het ziekenhuisbezoek. Het is wel nog maar de vraag of Morbidelli van de partij is bij de officiële testdagen in Maleisië, waar nu de shakedown plaatsvindt. Van 6 tot en met 8 februari staan die testdagen op de planning.