Startopstelling voor de MotoGP Grand Prix van Indonesië

Yamaha-coureur Fabio Quartararo heeft zijn zaken dit weekend een stuk beter voor elkaar dan twee weken geleden in Qatar. Tijdens de openingsrace was de coureur nergens, maar in Indonesië maakt hij een goede indruk. Hij claimde pole-position met een 1.31.067. Jorge Martin eindigde namens Pramac Ducati op de tweede plaats, zijn teamgenoot Johann Zarco ging in de slotfase van de sessie naar de derde plaats.

Waar de Ducati’s en Yamaha’s het goed doen op de speciale achterband die Michelin voor extreme omstandigheden heeft, doen Honda en Suzuki het een stuk minder. Alex Rins had zich al geplaatst voor Q2 en kwam tot de achtste plaats, zijn teamgenoot Joan Mir kende een rampzalige dag en bleef steken op de achttiende plaats. Ook de Honda-rijders Marc Marquez en Pol Espargaro kwamen er niet aan te pas. Marquez ging twee keer onderuit in de kwalificatie en moest genoegen nemen met de vijftiende plaats, Espargaro bleef overeind maar eindigde op de zestiende plaats.

De MotoGP Grand Prix van Indonesië begint zondagochtend om 8.00 uur Nederlandse tijd.

Startopstelling voor de Grand Prix van Indonesië

1. Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP 2. Jorge Martín

Pramac Racing 3. Johann Zarco

Pramac Racing 4. Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing 5. Enea Bastianini

Gresini Racing MotoGP 6. Pecco Bagnaia

Ducati Lenovo Team 7. Miguel Oliveira

Red Bull KTM Factory Racing 8. Álex Rins

Team Suzuki Ecstar 9. Jack Miller

Ducati Lenovo Team 10. Aleix Espargaró

Aprilia Racing 11. Fabio Di Giannantonio

Gresini Racing MotoGP 12. Franco Morbidelli

Monster Energy Yamaha MotoGP 13. Luca Marini

Mooney VR46 Racing Team 14. Marco Bezzecchi

Mooney VR46 Racing Team 15. Marc Márquez

Repsol Honda Team 16. Pol Espargaró

Repsol Honda Team 17. Andrea Dovizioso

WithU Yamaha RNF MotoGP Team 18. Joan Mir

Team Suzuki Ecstar 19. Álex Márquez

LCR Honda 20. Maverick Viñales

Aprilia Racing 21. Raúl Fernández

KTM Tech3 22. Remy Gardner

KTM Tech3 20. Darryn Binder

WithU Yamaha RNF MotoGP Team 21. Takaaki Nakagami

LCR Honda