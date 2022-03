Rins dacht dat zijn brandende Suzuki zou exploderen

De dertig minuten durende vierde vrije training werd enige tijd stilgelegd nadat de GXS-RR van Rins in de brand vloog. De machine van de drievoudig MotoGP-racewinnaar vloog na slechts zeven minuten in de brand in bocht 10 en dat werd alleen maar erger. Bij bocht 12 sprong de coureur vervolgens van zijn machine om zichzelf in veiligheid te brengen. De marshals hadden vervolgens een flinke klus aan het schoonmaken van het circuit, Pramac-coureur Johann Zarco ging nog onderuit op het oliespoor dat door de motor van Rins achtergelaten was.

“Er was een probleem met een olieleiding”, legt Rins het probleem uit. “Ze hadden er al naar gekeken. Maar in bocht 10 voelde ik dat er iets mis was, de achterkant begon te glijden. Ik keek naar mijn laarzen en de band of er olie op zat, maar ik zag niks. Ik probeerde weer te pushen en daarna verloor ik weer grip aan de achterkant. Ik ging van de baan voor mijn veiligheid, maar ook voor die van de anderen. Toen keek ik nog een keer goed en zag ik dat de motor echt in de brand stond. Dat was niet heel fijn, het voelde alsof ik moest springen omdat de motor misschien wel zou exploderen. Het was zeker geen goed moment.”

Rampzalige kwalificatie voor Mir: “Ontzettend moeilijk”

Rins’ teamgenoot Joan Mir kende een rampzalige kwalificatie op het Mandalika Street Circuit. Na een rommelige Q1 eindigde hij op de achttiende plaats. Gevraagd naar zijn problemen, verklaart Mir dat hij simpelweg geen goede afstelling kan vinden. “Het was ontzettend moeilijk voor ons”, stelt Mir. “We kunnen maar geen goede afstelling vinden en waar ik me comfortabel mee voel. Ik zit echt op de limiet. We zijn niet sterk. Het is een worsteling en we moeten proberen om door te gaan en te zien of we iets beters kunnen vinden, maar dat is moeilijk.”

Mogelijk heeft die vormcrisis van Mir te maken met het feit dat Michelin tijdens de Grand Prix van Indonesië een band gebruikt voor extreme weersomstandigheden. Deze heeft een andere constructie dan de reguliere Michelin-band. “Ik weet niet of het daaraan ligt”, zegt Mir. “In Qatar vond ik ook dat er te weinig grip was, met deze band is het nog minder. Vooral in de bochten. Ik kan de bochten niet aansnijden met de snelheid die ik zou willen. Ik moet de voorkant meer gebruiken en dat is de verklaring voor de momenten die ik vandaag gehad heb. We zijn de balans kwijt en moeten zoeken naar een oplossing.”