Quartararo claimt pole-position voor Grand Prix van Indonesië

Q1: Marquez crasht tweemaal, Bagnaia en 'Digga' naar Q2

De kwalificatie voor de Grand Prix van Indonesië ging zaterdagochtend bijna twintig minuten later van start. Dat had alles te maken met Alex Rins, wiens motor in de vierde training in de brand vloog door een vermoedelijke olielekkage. De ravage achtergelaten door de Suzuki moest opgeruimd worden, Rins bleef ongedeerd. De Spanjaard had zich bovendien al geplaatst voor Q2 en kon in het eerste deel van de kwalificatie rustig toekijken. Dat gold niet voor oud-wereldkampioenen Joan Mir en Marc Marquez, zij moesten aantreden in Q1. Ook Ducati-kopman Francesco Bagnaia en Honda-rijder Pol Espargaro moesten aan de bak.

De eerste serieuze rondetijd kwam op naam van Marco Bezzecchi, die een indrukwekkend weekend afwerkt. Hij ging met 1.31.695 naar de koppositie, maar werd achterhaald door landgenoot Bagnaia. De Ducatist bezette de eerste plaats met 1.31.667. Marc Marquez probeerde zich middels drie stints te plaatsen voor Q2, maar in de tweede ging het mis. Hij crashte bij het insturen van bocht 13 en stond te voet. Hij had ruim zes minuten om in de pitbox te komen en nog een laatste poging te doen.

Terwijl Marquez weer op de baan verscheen, verbeterde Bagnaia de toptijd naar 1.31.219 en ging Fabio di Giannantonio in zijn kielzog naar de tweede plek. Ook Marco Bezzecchi kwam even ten val, hij gleed in de voorlaatste bocht onderuit en was door zijn mede-rookie verdrongen van de tweede plaats.

Marquez begon aan een nieuwe run, maar had moeite een goede plek te vinden. Hij kwam achter merkgenoot Takaaki Nakagami terecht, maar die was niet snel genoeg. Op het snelle stuk werd hij behoorlijk opgehouden door de Japanner en het duurde even voor hij zijn punt gekozen had om er voorbij te komen. Marquez vroeg ontzettend veel van de machine, te veel bleek al snel. Deze keer ging hij in de twaalfde bocht onderuit en was het verhaal uit voor de zesvoudig MotoGP-wereldkampioen.

Suzuki-coureur Joan Mir was nog wel bezig aan een verbetering, maar ook hij kon geen potten breken. De wereldkampioen van 2020 kwam ook ten val. Bagnaia bevestigde zijn favorietenstatus en ging door, verrassender was het feit dat ook Fabio di Giannantonio erin slaagde zich te plaatsen voor Q2.

Uitslag: Q1 MotoGP Grand Prix van Indonesië

Q2: Quartararo dolblij met pole-position op Mandalika

Zonder Marquez, Mir en Espargaro, maar met Pecco Bagnaia en Di Giannantonio ging de tweede sessie van start op een volledig opgedroogd Mandalika Circuit, waar de zon zelfs begon door te breken. Franco Morbidelli had een goed weekend achter de rug, maar in zijn eerste vliegende ronde vloog hij er direct vanaf. De Braziliaanse Italiaan was oké na de val, zijn M1 was er een stuk minder goed aan toe. Intussen had wereldkampioen Fabio Quartararo de sessie afgetrapt met een 1.31.227. Het was meteen de snelste tijd in de eerste run. Meerdere coureurs hadden moeite om hun machine in het juiste spoor te houden, waaronder Qatar-winnaar Enea Bastianini. Hij ging er met zo'n 200 kilometer per uur bijna af toen de achterband begon te glijden.

Quartararo verbeterde zich in de tweede run nog eens naar 1.31.067 waarna Aleix Espargaro ten val kwam in bocht 10. De Spanjaard kon zijn motor niet snel aan de praat krijgen waardoor vele coureurs hun vliegende ronde moesten afbreken. Quartararo bleef daardoor op pole, alleen verderop kwamen er nog wat verbeteringen. Jorge Martin hield de tweede plek vast terwijl Johann Zarco op het laatste moment opschoot naar de derde plek. KTM-rijder Brad Binder klom op naar de vierde plaats terwijl WK-leider Enea Bastianini tot de vijfde plek kwam.

Na een veelbelovende start bleef Bagnaia haken op de zesde plaats. Hij eindigde voor Miguel Oliveira, Alex Rins en Jack Miller. De onfortuinlijke Aleix Espargaro werd tiende voor Di Giannantonio. Morbidelli was het vertrouwen kwijt na zijn crash. Hij was de hekkensluiter in Q2.

De MotoGP Grand Prix van Indonesië begint zondagmorgen om 8.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag: Q2 MotoGP Grand Prix van Indonesië