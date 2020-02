Gesprekken tussen Suzuki en Rins bereiken laatste fase

De bekendmakingen bij Yamaha hebben de bal wat betreft de MotoGP-rijdersmarkt voor 2021-2022 nu definitief aan het rollen gebracht. Het nieuws heeft ongetwijfeld invloed gehad op de plannen van andere fabrikanten waardoor overal en nergens naar alternatieven gezocht wordt. Ook bij Suzuki is men druk bezig met het vastleggen van de coureurs voor de komende contractperiode.

Italiaanse media kwamen recent met het nieuws dat Rins al een overeenkomst zou hebben voor een nieuwe deal, maar deze website heeft begrepen dat het nog niet zover is. Wel zouden de onderhandelingen tussen Rins en Suzuki inmiddels in een beslissende fase aanbeland zijn. Gesprekken tussen de beide partijen zijn al enkele maanden gaande. “De beide partijen werken aan het invullen van de ontbrekende details, maar wij zijn positief”, liet men aan Motorsport.com weten.

Wat betreft teamgenoot Joan Mir is er nog geen duidelijkheid, maar bij Suzuki blijven is de eerste prioriteit voor de voormalig Moto3-kampioen. Hij staat naar verluidt echter ook in de belangstelling van Ducati. De Italiaanse fabrikant greep naast Viñales en Quartararo en bekijkt de mogelijkheden met betrekking tot eventuele opvolging van Andrea Dovizioso, die kort na de start van het seizoen 34 jaar oud wordt, en Danilo Petrucci. Die laatste heeft ondanks een zege in Mugello niet naar verwachting gepresteerd.

Met medewerking van Oriol Puigdemont