Ducati hoeft niet beslist Italiaanse rijders te hebben

Alle contracten van de fabrieksrijders lopen aan het eind van het huidige kalenderjaar af, zo ook die van Ducati-rijders Andrea Dovizioso en Danilo Petrucci. Tijdens de presentatie van de nieuwe Ducati GP20 verklaarde Domenicali dat het voor zijn merk vooral belangrijk is om de kracht van Italiaans vakmanschap te laten zien. Wat betreft de rijders heeft het merk simpelweg de snelste coureurs nodig, merkte de Italiaanse CEO op. Het team had haar oog onder andere laten vallen op Maverick Viñales, maar die tekende eind vorige maand opnieuw voor Yamaha. Ook Fabio Quartararo werd voor de neus van Ducati weggekaapt, hij trekt naar het fabrieksteam.

“We hebben voor deze Q&A een officiële richtlijn opgesteld dat we niet praten over een jaar dat geen 2020 is”, antwoordde Domenicali op een vraag over de plannen voor 2021. “Het is een beetje een grapje, maar daar ligt voor ons de focus. Laat ik dan de vraag ‘hoe belangrijk is het om Italiaanse rijders te hebben?’ beantwoorden. Nou, dat is niet heel belangrijk. We willen de snelste rijders, we hebben geluk dat we snelle Italiaanse rijders hebben. Dat is positief. We hebben onze geschiedenis gebouwd op successen die we haalden met Australische, Italiaanse en Britse rijders. Carl Fogarty [in het WK Superbikes] is een goed voorbeeld van een geweldig stukje historie [voor Ducati].”

Hij vervolgde: “Het is niet dat we met een nationaliteit beginnen. Gigi [Dall’Igna, algemeen manager] is daarin heel duidelijk en daar kan ik me alleen maar bij aansluiten. We hebben samen met Andrea een geweldige geschiedenis, hij heeft veel voor ons gewonnen en is drie jaar op rij de vicekampioen geworden. Dat is met de aanwezigheid van Marc Marquez best een grote prestatie.”

Diverse rijders gelinkt aan Ducati

Behalve de huidige rijders zijn er al verschillende namen in verband gebracht met een zitje bij de Desmosedici. Daarbij hoorde zoals gezegd Maverick Viñales, maar hij is van de markt verdwenen. Een andere favoriet voor het zitje is Pramac-coureur Jack Miller. Miller krijgt in 2020 andermaal hetzelfde materiaal als de fabrieksrijders. De Australiër heeft een sterk seizoen achter de rug, maar zijn relatie met Ducati kwam onder druk te staan toen het merk in gesprek was met Jorge Lorenzo over een terugkeer.

Met medewerking van Matteo Nugnes en Lewis Duncan